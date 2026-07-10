Fiul lui Christian Sabbagh a fost operat la Viena. George a fost diagnosticat cu autism de la o vârstă fragedă 

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Christian Sabbagh și soția lui, Iulia, trec prin clipe dificile, după ce fiul lor, George, a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală. Copilul a fost diagnosticat cu autism de la o vârstă fragedă. Cei doi părinți au ajuns la medicii din Austria pentru a își ajuta copilul să se recupereze. Geo are 8 ani și tatăl lui a povestit cât de bine a decurs operația.

Fiul lui Sabbagh, operat din nou la Viena. Cum se simte Geo

Christian Sabbagh și Iulia se află în Viena cu fiul lor, care a fost operat.

1Au trecut doar cinci ore de când Geo a ieșit din operație. Pentru prima dată, se joacă de-a pititea cu surioara lui, Anais. Pentru mulți copii, este un joc obișnuit. Pentru noi, este un moment la care am visat și pe care l-am așteptat ani întregi: să-l vedem că înțelege jocul, că o caută, că o așteaptă, că râde împreună cu ea!!”, a scris jurnalistul pe pagina lui de Facebook.

La rândul ei, Iulia, soția jurnalistului, a transmis câteva gânduri din Viena.

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„Nicio mamă nu poate descrie în cuvinte ce simte în timp ce își așteaptă copilul să se trezească după o operație. În acele minute, inima mea nu mai bătea în pieptul meu, ci aștepta odată cu tine. A început să bată din nou abia când ai deschis ochii”, a scris Iulia pe pagina ei de Facebook.

Geo a mai fost operat

Fiul Iuliei și al lui Christian Sabagh a fost operat și în 2024, tot la Viena. Intervenția a costat 12.000 de euro, iar Iulia a povestit despre ce înseamnă mai exact operația.

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„Bună dimineața! Pentru că situația lui Geo a stârnit curiozitatea multora, vreau să aduc câteva clarificări! Nu fac reclamă nimănui, am plătit această intervenție ca orice alt pacient!

Rezultatele autotranspantului depind de foarte mulți factori, vârsta la care se face intervenția, achizițiile copilului până la acel moment contează foarte mult cum, de altfel, contează mult și diagnosticul copilului, pentru că niciun caz nu se aseamănă cu celălalt! Rezultatele depind de cât de afectat este copilul, de la ce scor ATEC se pornește.

Am văzut aici copiii care erau la a treia intervenție și nu vorbeau deloc! Nu vreau să credeți în miracole, orice părinte trebuie să se documenteze înainte și să aleagă ce consideră el că este benefic copilului său!

Înainte de intervenție, domnul profesor dr. Kobinia m-a asigurat că rezultatele se vor vedea curând la Geo, pentru că, repet, el avea deja niște achiziții datorită zecilor de ore de terapie pe care le face săptămânal!”, a fost mesajul pe care soția lui Christian Sabbagh l-a scris pe rețelele de socializare la momentul acela.

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