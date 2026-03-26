Fiul lui Christian Sabbagh, diagnosticat cu autism, agresat la grădiniță. Iulia Sabbagh: „Câte mame trăiesc asta în tăcere?” Trauma prin care a trecut Geo

Iulia Sabbagh, soția prezentatorului TV Christian Sabbagh, a făcut publică o experiență cutremurătoare prin care a trecut familia lor. Fiul lor cel mic, George, diagnosticat cu tulburare de spectru autist, ar fi fost agresat fizic de cadrele didactice de la grădinița unde fusese înscris. Mărturia Iuliei scoate la lumină probleme grave din sistemul educațional, dar și lupta nevăzută a părinților care cresc copii cu cerințe educaționale speciale.

Primele semne ale schimbării: „Geo devenise agresiv. Nu știam de ce”

George fusese înscris în toamnă la Școala „Sfântul Nicolae”, o instituție destinată copiilor cu CES. La început, totul părea în regulă. Iulia povestește: „Din septembrie până în decembrie, toate bune și frumoase. Geo era un copil minunat.”

În decembrie însă, comportamentul băiatului s-a schimbat brusc. „Geo devenise agresiv. Nu știam de ce”, spune mama. Educatoarele au observat și ele schimbarea, dar nu au oferit explicații clare: „Mi-au spus că, într-adevăr, este puțin mai agresiv, că sigur se petrece ceva cu el, dar nu știau să dea o explicație anume. Mi-au spus să-i pun un însoțitor, pur și simplu.”

Momentul care a declanșat alarma: „Tremura în mașină”

Iulia a descris cu durere ziua în care a realizat că fiul ei ar putea fi victima unor abuzuri. „Când l-am luat pe Geo de la grădiniță, tremura în mașină. (…) El era foarte speriat și se ferea de orice gest al meu.”

Ajunși acasă, copilul a început să repete o frază care a îngrozit-o: „A venit la mine și îmi spunea într-una să nu-l trag de păr.” Pentru mamă, acesta a fost momentul în care a înțeles că băiatul fusese agresat.

„Nu am somn de două zile, gândindu-mă de câte ori s-a culcat Geo al meu în palme. Sunt foarte dezamăgită de această instituție a statului de această dată”, a spus Iulia, explicând că până atunci copilul fusese înscris doar în învățământul privat.

Decizia radicală: retragerea copilului

După ce a aflat ce s-a întâmplat, familia Sabbagh a decis să îl retragă imediat pe George din grădiniță. „O să fie nevoie să-i caut un loc unde el să fie iubit, unde nu este bătut”, a declarat Iulia.

După incident, Iulia a reușit să îl transfere pe Geo la o grădiniță de masă. Totuși, frica nu a dispărut.

Citeşte şi: Anais, fiica lui Christian Sabbagh, a lansat o melodie după accidentul vascular al tatălui ei: „A fost impresionant”

Citeşte şi: Christian Sabbagh critică sistemul public de sănătate după ce a suferit un AVC: „Nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe?”

Citeşte şi: Soția lui Christian Sabbagh, scrisoare tulburătoare către fiul lor cu autism. „Eu aveam nevoie să învăț să te văd!”

Citeşte şi: Reacția savuroasă a fiicei lui Christian Sabbagh după episodul cu Anca Țurcașiu. „Eu când o să fiu vedetă mare…” Anais are 7 ani

„Sunt în punctul ăla în care inima îți bate între speranță și frică… După agresiunile întâmplate la grădinița specială, am luat-o de la capăt. Interviuri, căutări, oameni, întrebări… Am găsit în sfârșit un shadow și am reușit să îl transfer pe Geo la o grădiniță de masă. Ar trebui să fie un nou început. Și totuși… am inima strânsă.”

Ea vorbește și despre stigmatizarea copiilor cu nevoi speciale: „În spatele ușilor închise, circulă prea multe povești. Povești despre copii greu de înțeles, despre copii etichetați, respinși… Nu pentru că nu ar avea valoare, ci pentru că nu se încadrează în tipar.”

Strigătul unei mame: „Nu vorbim destul despre lupta asta invizibilă”

Mesajul Iuliei devine un apel emoționant către societate: „Câte mame trăiesc asta în tăcere? Mame care își adună copiii de pe jos, nu doar fizic, ci emoțional. Mame care negociază zilnic cu frica. Mame care zâmbesc în public și plâng noaptea, cu fața în pernă. Mame care se trezesc dimineața cu aceeași rugăciune: ‘Poate azi va fi mai bine…’”

Ea subliniază și existența educatorilor dedicați: „Da, există și oameni buni. Există educatori care văd, care simt, care aleg să fie acolo cu sufletul. Și pentru ei, recunoștință infinită.”

