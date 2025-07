Christian Sabbagh critică sistemul public de sănătate după ce a suferit un AVC: „Nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe?”

Christian Sabbagh critică sistemul public de sănătate după ce a suferit un AVC și nu a beneficiat de ajutorul de care avea nevoie la stat.

Într-o postare pe rețelele sociale, prezentatorul TV Christian Sabbagh (53 de ani) a criticat sistemul public de sănătate după ce a suferit un AVC și n-a primit ajutorul de care avea nevoie până când nu a apelat la servicii medicale private.

Jurnalistul a spus că viața lui „a atârnat de un fir”. Accidentul vascular cerebral (AVC) se produce când alimentarea unei zone din creier este întreruptă sau redusă, împiedicând țesutul cerebral să primească oxigen și substanțe nutritive.

„Zâmbetul din această poză ascunde o luptă pe viață și pe moarte”

„După AVC am zâmbit și am fost pe cont propriu. Zâmbetul din această poză ascunde o luptă pe viață și pe moarte. Eram la câteva zile după un AVC, cu viața atârnând de un fir. Am zâmbit, dar în spate era suferință. Medicii de la Bagdasar au făcut tot ce au putut. Le sunt recunoscător. Îi respect. Au luptat pentru mine. Dar bunăvoința lor nu a fost de ajuns. Am fost nevoit să-mi caut salvarea în afara sistemului public. Pe banii mei. În privat, unde am găsit tratamente și soluții.

Astăzi sunt din nou la pupitrul știrilor Kanal D. Dar nu pot să nu mă întreb, pentru ce plătim taxe?

În România, aproape 45% din salariul brut merge către contribuții. Plătim sănătatea ca pe o taxă obligatorie. Iar când viața atârnă de un fir, sistemul îți spune: Așteaptă! Îți spune că nu sunt locuri. Sau bani. Sau aparate. Sau interes. Eu am avut noroc. Am reușit să mă salvez. Dar câți nu apucă? Câți mor cu zile?”, a scris prezentatorul TV în mediul online.

Christian Sabbagh este tatăl a patru copii din trei mariaje. Alături de prima soție, prezentatorul de la Kanal D are un fiu, Eduard, din al doilea are o fiică, Jasmine, iar din actualul mariaj mai are o fiică și un fiu, Anais și Christian Jr.

