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Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au tăiat moțul fiului cel mic. Ce a ales Landon de pe tăviță: „Așa tată, așa fiu”

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.  Actualizat 10.07.2026, 17:11
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Laurențiu Reghecampf și partenera lui, Corina Caciuc, au împărtășit în mediul online imagini de la moțul fiului lor cel mic, Landon Abram, născut pe 31 martie 2024. Botezul mezinului a avut loc în urmă cu câteva săptămâni.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au tăiat moțul fiului cel mic, Landon

Moț fiu mic Laurențiu Reghecampf Corina Caciuc (3)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 19)

După ce în iunie 2026 au organizat botezul fiului cel mic, Landon, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, partenera lui, au împărtășit pe rețelele sociale imagini de la moțul mezinului. Landon a ales mingea de fotbal și injecția de pe tăviță. „Așa tată, așa fiu”, a scris antrenorul de fotbal la Instagram Story. Micuțul mai ține un obiect în mână într-una dintre fotografii, însă este neclar ce obiect era.

Landon a fost creștinat sâmbătă, 20 iunie, într-o ceremonie intimă, în prezența nașilor, familiei și a câtorva apropiați. Momentul special a fost imortalizat în imagini distribuite ulterior pe rețelele sociale. După slujba religioasă, sărbătoarea a continuat într-un decor elegant, la un restaurant ales cu grijă pentru această ocazie specială. Atmosfera a fost una de poveste, iar petrecerea a ținut până în zori. Laurențiu și Corina au fost în centrul atenției, bucurându-se de fiecare clipă alături de cei doi copii ai lor.

Corina și Laurențiu mai au un fiu, Liam, în vârstă de 4 ani. Antrenorul mai are doi băieți din fostele două căsnicii, Luca și Laurențiu Junior.

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Cum a început povestea de dragoste dintre Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc

În 2022, în podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf a povestit cum a început relația dintre el și Corina Caciuc.

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„Am cunoscut-o pe Corina la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Nici nu cred că este important și că interesează pe cineva exact cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se întâmplă de-acum încolo. Sunt foarte fericit, o iubesc. Simt că lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă”, declara Laurențiu Reghecampf în februarie 2022, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Laurențiu și Corina formează un cuplu discret și nu au vorbit public, până acum, despre planurile lor de a-și oficializa relația.

Foto: Instagram

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