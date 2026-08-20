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Imaginile recente cu Ben Affleck, surprins alături de fiica sa, Violet, au alarmat fanii. După divorțul din 2024 de Jennifer Lopez, actorul pare slăbit și îmbătrânit.

Ben Affleck, schimbat radical după divorțul de Jennifer Lopez

Ben Affleck a ajuns din nou în atenția publicului, dar de această dată nu pentru un nou proiect cinematografic sau o apariție pe covorul roșu. Actorul, laureat al premiului Oscar, a fost surprins recent de paparazzi într-o ipostază care a stârnit îngrijorare în rândul fanilor. La aproape doi ani de la divorțul de Jennifer Lopez, Ben pare să traverseze o perioadă dificilă, iar schimbările fizice sunt evidente.

La o plimbare alături de fiica sa cea mare, Violet, în vârstă de 20 de ani, actorul de 54 de ani a fost fotografiat vizibil slăbit, cu trăsături ale feței marcate de oboseală și îmbrăcat în haine largi. Cearcănele adânci, privirea obosită și postura sa trădează o frământare interioară.

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S-a reapucat de fumat, obicei la care renunțase pentru soție

Divorțul oficializat în vara lui 2024 a pus punct unui capitol care promitea să fie povestea de dragoste a decadei. Relația intens mediatizată cu Jennifer Lopez, reluată după două decenii de la prima lor logodnă, părea să fie o a doua șansă pentru ambii. Totuși, despărțirea a readus la suprafață demonii pe care actorul i-a confruntat în trecut. Conform Libertatea pentru femei, Ben a fost văzut fumând în mod repetat pe platourile de filmare — un obicei la care renunțase în timpul căsniciei cu Lopez, la îndemnul acesteia.

Apropiații actorului dezvăluie că procesul de separare, combinat cu presiunea mediatică, l-au epuizat emoțional. Spre deosebire de Jennifer Lopez, care pare că a renăscut după despărțire și a uimit cu fiecare apariție publică, Ben a preferat să se retragă în intimitate, evitând în mare parte evenimentele mondene.

Transformarea fizică a lui Ben a fost remarcată de toată lumea. În timp ce unii speculează că schimbările ar putea fi legate de pregătirea pentru un nou rol, majoritatea fanilor sunt convinși că acestea reflectă suferința emoțională cauzată de destrămarea căsniciei cu Jennifer Lopez.

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Affleck a părăsit-o pe Lopez cu patru zile înaintea nunții lor din 2003

Lopez și Affleck s-au cunoscut în anul 2002, pe platourile de filmare ale comediei romantice „Gigli”. În același an s-au logodit, pentru ca, în toamna anului următor, Ben să pună punct relației cu doar patru zile înaintea nunții lor programate pe 14 septembrie. Affleck a părăsit-o pe Lopez pentru actrița Jennifer Garner, cu care s-a căsătorit în 2005 și alături de care are trei copii, Violet, Seraphina și Samuel.

La rândul ei, Jennifer Lopez are doi copii, pe gemenii Emme și Max, din fostul mariaj cu Marc Anthony. Lopez și Anthony au fost căsătoriți între anii 2004 și 2014. Anterior, între 1997 și 1998, Jennifer a mai fost căsătorită cu actorul Ojani Noa, iar între 2001 și 2002 cu dansatorul Cris Judd. Înainte să se împace cu Affleck, artista a mai fost logodită cu Alex Rodriguez, fost jucător profesionist de baseball.

Lopez și Affleck s-au împăcat în 2021, s-au căsătorit civil în Las Vegas în iulie 2022, au avut o a doua nuntă în august 2022 și au divorțat oficial în ianuarie 2025, după ce Lopez a depus actele în august 2024.

Foto: Profimediaimages.ro

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