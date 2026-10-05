Andreea Popescu a rămas cu o singură bonă. Cine o ajută cu cei trei copii, când sunt la ea: „Nu pot singură” 

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Viața Andreei Popescu s-a schimbat radical odată cu divorțul de Rareș Cojoc. Cei doi au împreună trei copii, care își împart timpul între locuința tatălui și cea a mamei. Dacă pe vremuri, vedeta era ajutată de trei bone, acum, ea trebuie să se descurcă cu una singură. Iată cine o ajută pe fosta dansatoare atunci când copiii sunt la ea.

Andreea Popescu a rămas cu un singur ajutor pentru copii: „Nu mă descurc singură”

Andreea Popescu a dezvăluit cine o ajută cu creșterea celor trei copii, după ce a rămas cu o singură bonă. Vedeta a fost criticată în trecut pentru că avea trei bone, însă situația s-a schimbat după ce a divorțat de Rareș Cojoc.

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Ea s-a mutat din vila în care locuia alături de familia ei și acum a rămas cu o singură bonă. Cu toate acestea, ea spune că ritmul vieții sale nu îi permite să se descurce singură cu copiii, atunci când aceștia sunt la ea.

Așadar, pe lângă bona pe care o are, pe Andreea o ajută și mama ei.

„Când aveam trei bone, mă criticau. Acum, că am una, nimeni nu mai zice nimic, «săraca»! Eu mi-am luat o bonă, am o bonă acum, separat. Când sunt copiii la mine, doarme la mine, iar când sunt la Rareș, vine doar în timpul programului. Mă mai ajută și mama. La viața dinamică pe care o am, nu pot singură. Când aveam trei femei în casă, lumea avea impresia că eu nu fac nimic. Dar sunt bine. Eu mă focusez pe copii”, a povestit Andreea Popescu conform Cancan.

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Chiar și când copiii sunt la tatăl lor, Andreea merge zilnic să îi vadă, să îi ia de școală și se implică în activitățile lor.

Cum se înțelege Andreea Popescu cu noua iubită a lui Rareș Cojoc

Vedeta a vorbit despre noua parteneră a lui Rareș Cojoc, pe care a și cunoscut-o. Influencerița a mărturisit că vrea ca cei trei copii să crească într-un mediu lipsit de tensiuni, așa că a decis să lase orgoliile deoparte și să aibă o relație decentă cu Claudia Dumitru.

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„De dragul și pentru binele copiilor, am lăsat orgoliile deoparte. Pentru copii, orice fac. Nu am cum să fiu altfel, pentru că pentru copii faci orice. Eu așa cred, că trebuie să faci orice ca să fie liniște pentru ei. De ce să le dăm copiilor șocuri suplimentare? Am lăsat de la mine tot, ca să le fie lor bine. Mereu o să fac asta și probabil și Rareș o să facă același lucru”, a spus vedeta.

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