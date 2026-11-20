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Gabi Tamaș se află din nou în centrul unui scandal de proporții. Fostul internațional român, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Capitală, după ce a fost adus sub escortă de la Brașov, în urma plângerilor penale depuse de cei doi bărbați cu care s-ar fi luat la bătaie în Centrul Vechi al Bucureștiului.

Gabi Tamaș, reținut pentru 24 de ore

Situația fostului jucător al echipei naționale, actualmente manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș, s-a complicat joi seară, 19 noiembrie. Polițiștii l-au ridicat din Brașov în baza unui mandat de aducere și l-au transportat în Capitală într-un dispozitiv de securitate format din mai multe mașini, autoturismul în care se afla sportivul fiind încadrat pe tot parcursul drumului de un vehicul în față și unul în spate.

Ajuns la sediul Secției 27 de Poliție sub escorta a patru agenți, Gabi Tamaș a încercat să își ascundă chipul, purtând gluga trasă pe cap, în timp ce la mâini avea cătușe. Pentru a evita intrarea principală, oamenii legii l-au introdus în clădire prin partea din spate. Este a doua oară în mai puțin de 48 de ore când fostul fotbalist ajunge în fața anchetatorilor de la Secția 27 în acest caz.

„În urma probatoriului administrat în cauză, inclusiv a plângerilor penale formulate de cele două persoane vătămate, bărbatul în vârstă de 43 de ani a fost condus la sediul Secției 27 Poliție, în baza unui mandat de aducere. Față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca bărbatul să fie prezentat magistraților, cu propunere legală”, a transmis Poliția Capitalei.

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Cum s-au schimbat lucrurile în cazul fostului internațional

Totul a pornit în dimineața zilei de miercuri, 18 noiembrie, în jurul orei 03:30, când un apel la 112 anunța izbucnirea unui conflict între trei persoane în Centrul Vechi. Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Poliția Capitalei, Gabi Tamaș i-ar fi agresat fizic pe doi bărbați, în vârstă de 33 și 38 de ani.

La sosirea echipajelor de poliție, fostul sportiv a devenit recalcitrant și a refuzat să coopereze cu agenții, fiind încătușat și dus la secție pentru primele audieri. Inițial, lucrurile păreau să se fi calmat pentru el: cei doi bărbați agresați au declarat atunci că nu doresc să depună plângere penală. În consecință, Tamaș a scăpat doar cu o amendă contravențională de 2.000 de lei pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și a fost lăsat să plece acasă, la Brașov.

Întorsătura de situație a venit la scurt timp, când cele două victime s-au răzgândit și au mers la poliție pentru a formula plângeri penale, declanșând astfel procedura de reținere.

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Ce urmează pentru Gabi Tamaș

Cercetările continuă acum sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

Vineri, 20 noiembrie, Gabi Tamaș urmează să fie prezentat în fața judecătorului de drepturi și libertăți, cel mai probabil cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Magistratul va analiza probele strânse până în acest moment la dosar și va hotărî dacă fostul internațional își va petrece următoarea lună după gratii sau dacă va fi plasat sub o altă măsură preventivă.

Sursă foto: Hepta, Instagram, Facebook

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