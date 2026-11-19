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La două luni de la moartea Mădălinei Apostol, fiul ei, Tony, a fost invitat în platoul A7 TV. Tânărul a vorbit deschis despre discuțiile pe care le avea cu mama lui, despre cum a încercat să-i îndeplinească dorințele, dar și despre dispariția unor bunuri imediat după tragedie.

Fiul Mădălinei Apostol, dezvăluiri sfâșietoare la două luni de la moartea mamei sale

Mădălina Apostol obișnuia să vorbească, aparent în glumă, despre cum ar vrea să decurgă înmormântarea ei. Fiind o fire optimistă, nu își dorea haine negre și suferință apăsătoare în jur.

Fiul ei, Tony, a povestit pentru A7 TV ce sfaturi și cerințe îi lăsase mama lui: „Noi am vorbit mai demult. Vorbeam așa, într-o glumă oarecum, care s-a adeverit ulterior. Dar mi-a zis: «Dacă se întâmplă ceva, nu vreau ca nimeni să se îmbrace în negru, nu vreau să pară o înmormântare». Și la înmormântarea ei, chiar dacă m-am îmbrăcat în negru, dorința ei ar fi fost să fim toți acolo, să nu tratăm situația așa, foarte, foarte rău. Mama era foarte pozitivă și mereu zicea: «Nu vreau ca, dacă se întâmplă ceva, să tratați totul ca pe o supărare mare», chiar dacă este, vă dați seama”.

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„Asta era dorința ei”

„Dar ne-a și spus: «Vă îmbrăcați în alb». Eu m-am tuns după vreo săptămână după ce s-a întâmplat, dar am făcut dorința mamei mele. A zis: «Nu, să nu stai netuns. Eu vreau ca fiii mei să arate bine mereu, să fie îmbrăcați foarte frumos». Asta era dorința ei, să arătăm mereu bine și ea mereu făcea chestia asta pentru noi. Ne ducea să ne îmbrăcăm, să fim cei mai frumoși”, a adăugat Tony.

Tânărul a menționat și problema obiectelor dispărute după decesul mamei sale. El a subliniat că nu valoarea financiară îl interesează, ci valoarea lor sentimentală pentru sora lui mai mică: „Nu le-am recuperat și nici nu cred că le vom recupera, dar ce să facem? Eu nu țin cont de firma aceea a bunurilor care au dispărut. Nu mă interesează ce firmă erau sau cât costau. Erau de o mare valoare, dar nu asta contează. Contează că dorința ei ar fi fost să rămână la surioara mea mai mică și ele au dispărut. Asta mă deranjează pe mine. Nu neapărat suma de care dispun acele bunuri sau cât valorează. Nu mă interesează chestia asta. Mă interesează că trebuiau să rămână la surioara mea și nu vor mai rămâne”.

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Cauza morții Mădălinei Apostol

Mădălina Apostol traversa o perioadă dificilă pe plan emoțional înainte să se stingă din viață în mod accidental, în urma unei combinații de alcool și medicamente. În încercarea de a-și regăsi liniștea sufletească, Mădălina a fost internată întâi la o clinică psihiatrică, apoi a vizitat o mănăstire, căutând alinare și reconectare spirituală. De altfel, activitatea sa pe rețelele sociale în ultimele luni a inclus mesaje și melodii care vorbeau despre singurătate, suferință și căutarea unui sens în momente de cumpănă.

Mădălina Apostol era cunoscută publicului pentru relația controversată cu omul de afaceri Nick Rădoi, însă în ultimii ani alesese să se retragă din lumina reflectoarelor. Cu toate acestea, dragostea pentru cei trei copii ai săi a rămas un element central în viața ei, lucru reflectat în multiplele fotografii și mesaje emoționante publicate pe rețelele sociale. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, ea a împărtășit o fotografie alături de copiii săi.

Foto: Instagram; Facebook

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