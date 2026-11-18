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Elena Cârstea a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din București după ce o gripă s-a transformat într-o infecție pulmonară gravă. Artista, aflată sub tratament în prezent, a oferit primele detalii despre starea ei actuală de sănătate.

Elena Cârstea, primele declarații după ce a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din București

Elena Cârstea trece prin momente dificile, dar rămâne optimistă. Artista, revenită recent în România, a ajuns de urgență la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din cauza unor probleme respiratorii care au evoluat rapid. Într-un interviu pentru WOWbiz.ro, cântăreața a povestit că inițial a avut o gripă, dar aceasta s-a complicat, transformându-se într-o infecție pulmonară.

„O să fie mai bine, acum nu sunt chiar bine. O să dureze câteva zile. Da, în aeroport. Am venit, oamenii au avut grijă de mine aici la spital, o să fie bine. Am făcut de la o gripă o infecție pulmonară. Da, sunt pe tratament”, a declarat Elena Cârstea.

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Recuperare pas cu pas

Deși internată, artista rămâne încrezătoare că va depăși această încercare. Într-o altă declarație pentru WOWbiz.ro, ea a mărturisit că are nevoie de câteva zile pentru a-și reveni complet și că momentan îi este dificil să vorbească. „Am venit în România cu treabă. Nu pot să vorbesc, vorbesc foarte greu. Hai să ne auzim zilele acestea să fiu un pic mai bine”, a spus artista.

Prietenii apropiați ai artistei sunt alături de ea în aceste momente. Cristian Faur, un bun prieten al cântăreței, a povestit că a discutat cu Elena prin apel video și a observat o îmbunătățire a stării sale. „Am vorbit în această dimineață pe video cu Elena Cârstea și mă bucur să vă spun că este mai bine. Și am un indiciu că lucrurile merg în direcția bună pentru că m-a rugat să o sun pe Gina Stroian să-i aducă niște farduri și pieptănul. Când Elena Cârstea începe să se preocupe de machiaj și coafură, eu zic că suntem pe drumul cel bun”, a declarat acesta.

Sănătatea, pe primul loc

Înainte de internare, apropiații Elenei au observat că aceasta avea o tuse puternică și probleme de respirație, semne care i-au îngrijorat. Însă, acum, sub atenta îngrijire a medicilor, starea sa evoluează favorabil. Deși perioada următoare va fi dedicată recuperării, Elena Cârstea speră să se întoarcă rapid la activitățile zilnice și să-și continue planurile pe care le-a început în România.

Foto: Facebook

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