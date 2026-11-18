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Elena Cârstea (64 de ani) trece prin clipe de cumpănă la scurt timp după ce a aterizat în România. Artista, stabilită de ani buni în Statele Unite ale Americii, a ajuns pe mâinile medicilor de la Spitalul Floreasca, după ce starea ei de sănătate s-a degradat vizibil încă din momentul în care a pășit pe Aeroportul Otopeni.

Elena Cârstea, internată la Spitalul Floreasca

Deși venise în țară cu planuri bine stabilite, vizita Elenei Cârstea s-a transformat rapid într-un coșmar medical. O persoană apropiată cântăreței a oferit primele detalii despre momentele tensionate prin care a trecut vedeta în ultimele zile și despre motivul pentru care a fost nevoie de intervenția de urgență a cadrelor medicale.

Potrivit declarațiilor făcute de Mioara, o apropiată care i-a fost alături pas cu pas, Elena Cârstea a revenit în România în urmă cu aproximativ 4-5 zile pentru a-și rezolva câteva lucrări dentare. Însă, imediat ce a coborât din avion, artista a început să acuze o stare accentuată de rău.

Inițial, cântăreața a încercat să gestioneze situația acasă, refuzând spitalizarea, în ciuda faptului că simptomele nu cedau.

„De aproximativ 4-5 zile a ajuns în țară pentru a efectua lucrări dentare. În momentul în care a ajuns în aeroport, a început să se simtă rău. Aici, pe Otopeni. A ajuns acasă, la verișoara mea, timp în care i s-a făcut din ce în ce mai rău. Am chemat salvarea, i-a făcut antibiotic injectabil, i-a dat o rețetă, i-a făcut tratamentul la domiciliu. A refuzat și în prima zi, și în a doua zi (n.r. internarea). Verișoara mea i-a închiriat un aparat de oxigen pentru o lună, însă saturația nu îi creștea peste 90 și dânsa se simțea foarte rău”, a mărturisit apropiata Elenei Cârstea, potrivit Spynews.

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Fiica Elenei Cârstea vine de urgență din America

Cum saturația de oxigen rămânea scăzută, iar starea generală se înrăutățea, apropiații nu au mai stat pe gânduri și au dus-o la Spitalul Floreasca. Acolo, artista a fost preluată imediat de medici pentru investigații și tratament de specialitate.

„Nu putea respira, tensiune relativ mare, 14-15, dar pulsul foarte mare. O stare de rău generală. Astăzi am adus-o la Floreasca, am reușit să intru la dânsa după o oră”, a mai povestit Mioara.

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Familia artistei din Statele Unite a fost alertată imediat. Soțul și cele două fiice ale vedetei sunt la curent cu evoluția stării sale, iar mezina familiei, Adriana, se pregătește să zboare spre România pentru a-i fi alături și a o însoți înapoi în America imediat ce medicii îi vor da undă verde.

„Am vorbit atât cu soțul, cât și cu cele două fiice. Una dintre fiice va veni în România să o ia, dar în momentul în care se va stabiliza complet”, a concluzionat apropiata cântăreței.

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Sursă foto: Facebook

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