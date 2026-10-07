Ce s-a întâmplat cu Christa Pike după execuția eșuată. Femeia condamnată la moarte a uimit lumea medicală

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Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în anul 1995, a supraviețuit în mod incredibil la două încercări de execuție prin injecție letală, pe 30 septembrie în Tennessee. Aceasta a fost transportată de urgență la spital și i-a uimit pe toți cu revenirea sa. Deși încă este la pat și primește îngrijiri medicale, femeia și-a recăpătat cunoștința și chiar vorbește.

Christa Pike și-a revenit după execuția eșuată

Christa Pike, în vârstă de 50 de ani, se află în afara pericolului și este conștientă, conform avocaților săi, după ce a supraviețuit unei încercări de execuție prin injecție letală care a eșuat în mod șocant. Potrivit People, acesta este un caz fără precedent în Statele Unite.

„Împotriva tuturor șanselor, Christa Pike este conștientă, vorbește și continuă să primească îngrijiri medicale critice”, au declarat avocații acesteia într-un comunicat oficial.

„Recuperarea sa este un act medical fără precedent. Prognosticul rămâne incert, dar ne așteptăm, cel puțin, la o recuperare îndelungată”, au mai spus avocații femeii.

Christa Pike, condamnată la moarte pentru o crimă comisă în 1995, a fost transportată de urgență la spital pe 30 septembrie, după ce statul Tennessee nu a reușit să finalizeze execuția la închisoarea de maximă securitate Riverbend din Nashville. În ciuda administrării a două doze de pentobarbital, procedura a eșuat. Potrivit avocaților săi, Pike este „singura persoană cunoscută care a supraviețuit unei încercări complete de execuție în SUA”.

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Totuși, avocații au subliniat că Pike rămâne încă legată de patul de spital, „în ciuda daunelor severe suferite la nivelul brațelor”. Ei au mulțumit echipei medicale pentru tratarea acesteia „cu umanitate” și pentru îngrijirea extraordinară oferită.

Ce s-a întâmplat în timpul execuției Christei Pike

Autoritățile din Tennessee susțin că echipa de execuție a urmat protocolul statului.

„Substanța chimică pentru injecția letală, prevăzută în protocol, s-a dovedit constant eficientă, iar protocolul nu prevede proceduri suplimentare față de cele efectuate în acea seară”, a comunicat Departamentul de Corecție din Tennessee.

Guvernatorul Bill Lee a ordonat o analiză completă și independentă a evenimentelor și a amânat singura execuție rămasă programată în stat până în 2026.

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Condamnarea la moarte a Christei Pike provine dintr-un caz care a șocat America în 1995. Avea doar 18 ani atunci când, împreună cu Tadaryl Shipp și Shadolla Peterson, a ademenit-o pe colega sa de la Knoxville Job Corps, Colleen Slemmer, într-o zonă împădurită. Acolo, Pike și Shipp au atacat-o și au ucis-o, în timp ce Peterson a stat de pază.

Potrivit documentelor instanței, Christa Pike a lovit-o pe Colleen Slemmer cu o bucată mare de asfalt și a păstrat un fragment din craniul victimei ca suvenir. Mai târziu, Shipp a recunoscut că a sculptat o pentagramă pe pieptul victimei.

La momentul crimei, Colleen Slemmer avea 19 ani. În urma procesului, Christa Pike a fost singura condamnată la moarte. Shipp, care avea 17 ani în momentul crimei, a primit o sentință pe viață cu posibilitatea eliberării condiționate, iar Peterson a fost condamnată la șase ani de probațiune, după ce a pledat vinovată pentru complicitate.

Sursă foto: Profimedia

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