Irina, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea după moartea lui: „Mi-a dat flori și după s-a împușcat. Am încercat să-l opresc”

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Irina Moldovan, soția fostului arbitru Gheorghe Moldovan, a rupt tăcerea după decesul acestuia, respingând acuzațiile care o incriminau. Ea susține că a încercat să-i salveze viața până în ultimul moment.

Soția lui Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui

Irina Moldovan, soția fostului arbitru Gheorghe Moldovan, a decis să vorbească deschis despre acuzațiile care i-au fost aduse după moartea soțului său, într-o intervenție sinceră în podcastul „Monolog”. La o săptămână după tragedia care a zguduit Republica Moldova, Irina a respins ferm speculațiile conform cărora ar fi fost responsabilă pentru gestul extrem al acestuia.

„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat. Am încercat să-l opresc. Nu am venit ca să-l pun într-o lumină proastă, dar vreau să-mi spun partea de adevăr. Cred că este timpul să povestesc cum stau lucrurile cu adevărat. Sunt acuzată că din cauza mea a murit el, dar vreau să spun că nu e adevărat. Nu i-am dorit moartea lui, ba dimpotrivă, am încercat până în ultima secundă să îi salvez viața, punând viața mea și a copiilor mei în pericol”, a declarat aceasta, pentru sursa citată.

Cei doi soți se aflau în proces de divorț în momentul tragediei, iar Gheorghe Moldovan, cunoscut pentru cariera sa de arbitru, nu ar fi acceptat despărțirea, potrivit informațiilor publicate de Cancan. Înainte de gestul său, bărbatul a lăsat mai multe mesaje în care îi reproșa soției situația în care ajunsese.

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De ce erau Irina Vasilcan și Gheorghe Moldovan în proces de divorț

Irina a povestit însă despre o relație marcată de episoade de gelozie încă din primele luni. Potrivit spuselor sale, Gheorghe avea acces la telefonul și conturile ei personale, verificându-le în mod constant și cerând explicații pentru orice mesaj schimbat.

„De când ne-am cunoscut și până la cerere cred că a durat vreo patru luni. Eu eram elevă la liceu, eram clasa a XII-a. M-a izolat absolut de toți. La început credeam că este grijă, dragoste, gelozie, am privit asta ca o formă de dragoste. Indiferent de ceea ce se întâmpla în familia noastră, noi trebuia să fim un exemplu. În public era o persoană de nota 10”, a povestit Irina.

Tot ea a dezvăluit că antrenorul avea acces la telefonul ei și îi citea toate conversațiile și îi cerea socoteală pentru modul în care interacționa inclusiv cu prietenele ei. Totodată, Irina a povestit că soțul ei începuse să colecționeze arme și petrecea mult timp la TIR. Preocupați pentru Irina și copiii lor, tatăl și fratele acesteia au depus plângeri pentru ca armele să-i fie luate lui Moldovan. „Trăiam cu frică. Da, i-am spus că vreau să dispară din viața mea, dar niciodată nu mi-am dorit moartea lui.”

Deși inițial a interpretat aceste comportamente ca un semn de afecțiune, Irina a înțeles mai târziu că situația era mult mai complicată. Decizia ei de a pune capăt căsniciei avea să declanșeze o criză în viața fostului arbitru. Totuși, Irina a subliniat că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l ajuta, chiar și atunci când propria siguranță și a copiilor săi erau în pericol.

Foto: Captură YouTube

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