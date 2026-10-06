  MENIU  
Home > Știri > Irina, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea după moartea lui: „Mi-a dat flori și după s-a împușcat. Am încercat să-l opresc”

Irina, soția lui Gheorghe Moldovan, rupe tăcerea după moartea lui: „Mi-a dat flori și după s-a împușcat. Am încercat să-l opresc”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Irina Moldovan, soția fostului arbitru Gheorghe Moldovan, a rupt tăcerea după decesul acestuia, respingând acuzațiile care o incriminau. Ea susține că a încercat să-i salveze viața până în ultimul moment.

Soția lui Gheorghe Moldovan rupe tăcerea după moartea lui

Irina Moldovan, soția fostului arbitru Gheorghe Moldovan, a decis să vorbească deschis despre acuzațiile care i-au fost aduse după moartea soțului său, într-o intervenție sinceră în podcastul „Monolog”. La o săptămână după tragedia care a zguduit Republica Moldova, Irina a respins ferm speculațiile conform cărora ar fi fost responsabilă pentru gestul extrem al acestuia.

„Sunt Irina Moldovan, soția lui Gheorghe Moldovan, care și-a pus capăt zilelor în fața mea și a copiilor noștri. Mi-a dat flori și după s-a împușcat. Am încercat să-l opresc. Nu am venit ca să-l pun într-o lumină proastă, dar vreau să-mi spun partea de adevăr. Cred că este timpul să povestesc cum stau lucrurile cu adevărat. Sunt acuzată că din cauza mea a murit el, dar vreau să spun că nu e adevărat. Nu i-am dorit moartea lui, ba dimpotrivă, am încercat până în ultima secundă să îi salvez viața, punând viața mea și a copiilor mei în pericol”, a declarat aceasta, pentru sursa citată.

Cei doi soți se aflau în proces de divorț în momentul tragediei, iar Gheorghe Moldovan, cunoscut pentru cariera sa de arbitru, nu ar fi acceptat despărțirea, potrivit informațiilor publicate de Cancan. Înainte de gestul său, bărbatul a lăsat mai multe mesaje în care îi reproșa soției situația în care ajunsese.

Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui
Recomandarea zilei

Citește și: Pavel Bartoș, dezvăluiri despre Vocea României și rolul de tată. Ce lecție prețioasă i-a învățat pe cei trei copii: „Foarte important” / Exclusiv

De ce erau Irina Vasilcan și Gheorghe Moldovan în proces de divorț

Irina a povestit însă despre o relație marcată de episoade de gelozie încă din primele luni. Potrivit spuselor sale, Gheorghe avea acces la telefonul și conturile ei personale, verificându-le în mod constant și cerând explicații pentru orice mesaj schimbat.

„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
„Mi-am micșorat stomacul pentru a-mi lungi viața”. Wow, cum a ajuns să arate! Spune drept, îți dai seama cine e? E super celebru în România, toată lumea îi știe numele, dar puțini îl mai recunosc acum
Recomandarea zilei

„De când ne-am cunoscut și până la cerere cred că a durat vreo patru luni. Eu eram elevă la liceu, eram clasa a XII-a. M-a izolat absolut de toți. La început credeam că este grijă, dragoste, gelozie, am privit asta ca o formă de dragoste. Indiferent de ceea ce se întâmpla în familia noastră, noi trebuia să fim un exemplu. În public era o persoană de nota 10”, a povestit Irina.

Tot ea a dezvăluit că antrenorul avea acces la telefonul ei și îi citea toate conversațiile și îi cerea socoteală pentru modul în care interacționa inclusiv cu prietenele ei. Totodată, Irina a povestit că soțul ei începuse să colecționeze arme și petrecea mult timp la TIR. Preocupați pentru Irina și copiii lor, tatăl și fratele acesteia au depus plângeri pentru ca armele să-i fie luate lui Moldovan. „Trăiam cu frică. Da, i-am spus că vreau să dispară din viața mea, dar niciodată nu mi-am dorit moartea lui.”

Deși inițial a interpretat aceste comportamente ca un semn de afecțiune, Irina a înțeles mai târziu că situația era mult mai complicată. Decizia ei de a pune capăt căsniciei avea să declanșeze o criză în viața fostului arbitru. Totuși, Irina a subliniat că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-l ajuta, chiar și atunci când propria siguranță și a copiilor săi erau în pericol.

Foto: Captură YouTube

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
O femeie a furat lozuri răzuibile în valoare de 3000 de euro de la un magazin și a vrut să încaseze 21 de câștiguri la altul
O femeie a furat lozuri răzuibile în valoare de 3000 de euro de la un magazin și a vrut să încaseze 21 de câștiguri la altul
GSP.ro
Sorana Cîrstea a mers în vizită acasă la Ana Ivanovic și s-au fotografiat în diferite ipostaze
Sorana Cîrstea a mers în vizită acasă la Ana Ivanovic și s-au fotografiat în diferite ipostaze
Click.ro
Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă”
Prințul Marco, în centrul unui nou scandal. Mesajul jignitor trimis unei influencerițe: „Ești și rea și urâtă”
TV Mania
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Citește și...
Dănuț Lupu, acuzații grave la adresa lui Ionuț Lupescu: „Îi aduc aminte de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea”
Prognoza meteo până în noiembrie. Vin surprize de la vreme, unde va fi mai cald decât în mod normal
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Două zodii chinezești care pot avea o zi dificilă pe 7 octombrie. Emoțiile ies la suprafață
George Simion vrea suspendarea lui Nicușor Dan. Un deputat PSD îl susține: „Vor mai fi colegi care vor semna” 
Cazul Pomohaci 2.0. Cine este Emilian Căruntu, falsul preot care mințea credincioșii că deține icoane făcătoare de minuni și cerea bani pe TikTok
Cristela Georgescu, audiată la DIICOT. Soția lui Călin Georgescu, declarații în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane euro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Adela Popescu și Radu Vâlcan vor să se mute definitiv la Șușani. Casa lor arată ca din POVEȘTI. Ei le-au arătat fanilor și mai multe imagini din locuință, dar și din curtea superbă / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Carmen Bruma, sfaturi despre cum să alegi cea mai bună pâine din supermarket. La ce trebuie să te uiți, de fapt
Carmen Bruma, sfaturi despre cum să alegi cea mai bună pâine din supermarket. La ce trebuie să te uiți, de fapt
Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Artista a urcat pe scenă la Sibiu și a cântat o piesă celebră
Cum arată Dida Drăgan la 80 de ani. Artista a urcat pe scenă la Sibiu și a cântat o piesă celebră
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
A avut sau nu dreptate Traian Băsescu? Mirabela Grădinaru pare că se pregătește să candideze: unde s-a afișat acum și cum s-a îmbrăcat. Detaliul observat de toată lumea
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Imagini cu Lorenzo alături de copiii lui. Cum a apărut concurentul de la Insula Iubirii împreună cu cei 3 băieți
Raluca Bădulescu pune tunul pe influenceri, după manifestația pentru drepturile animalelor: „Vrem doar bani, să facem reclame la creme?” 
Raluca Bădulescu pune tunul pe influenceri, după manifestația pentru drepturile animalelor: „Vrem doar bani, să facem reclame la creme?” 
Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a împlinit 23 de ani. Cum a fost sărbătorită de familie
Vanessa Doroftei, fiica Monicăi și a lui Leonard Doroftei, a împlinit 23 de ani. Cum a fost sărbătorită de familie
Tina Ulmeanu, dezvăluiri cutremurătoare. Concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis a fost abuzată sexual în adolescență: „Am stat ani de zile în terapie”
Tina Ulmeanu, dezvăluiri cutremurătoare. Concurenta de la Burlacii: Foc în Paradis a fost abuzată sexual în adolescență: „Am stat ani de zile în terapie”
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA: „Mi-am găsit liniștea” 
Cu ce se ocupă Andreea Antonescu după ce s-a mutat în SUA: „Mi-am găsit liniștea” 
Observator News
Momentul în care criminalul Valentinei e adus în țară și escortat de mascați pe Otopeni. Va fi dus în Vâlcea
Momentul în care criminalul Valentinei e adus în țară și escortat de mascați pe Otopeni. Va fi dus în Vâlcea
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
Breaking tragic! Nu, nu și ea! A murit artista atât atât de adorată, lumea e în șoc, nu știam că e bolnavă! soțul ei, o legendă vie, îngenuncheat de durere, a făcut anunțul trist
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
ULTIMA ORA. Tatal Cristelei Georgescu....E vestea momentului
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Până la 1.500 de lei pe an pentru persoanele cu handicap. Banii se acordă la cerere în 2026
Până la 1.500 de lei pe an pentru persoanele cu handicap. Banii se acordă la cerere în 2026
 4 motive să bei chefir mai des. Ce se poate schimba în organism
 4 motive să bei chefir mai des. Ce se poate schimba în organism
 Horoscop 7 octombrie 2026. Zodiile care primesc o veste importantă la mijlocul săptămânii
 Horoscop 7 octombrie 2026. Zodiile care primesc o veste importantă la mijlocul săptămânii
Euro bate din nou recordul. Cât a ajuns să coste moneda europeană la cursul BNR
Euro bate din nou recordul. Cât a ajuns să coste moneda europeană la cursul BNR
TV Mania
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
S-a afișat cu burtica de gravidă la 40 de ani! Vedeta PRO TV Ramona Păun este însărcinată pentru prima dată: Primele imagini [FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Valerie Lungu trăiește ca-n reviste! Cum arată vila cu stil parizian a vedetei de la Asia Express
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
CSID.ro
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Victoria Principal, imagine rară din tinerețe. Cum arăta Pamela din „Dallas” în costum de baie și ce face actrița la 76 de ani
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Bianca Rus este de nerecunoscut după ce a slăbit 70 de kilograme. Ce probleme de sănătate a avut din cauza asta
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Cum arăta Claudia Ion înainte de intervențiile estetice. Transformarea concurentei de la „Insula Iubirii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Bianca Rus este de nerecunoscut! După ce a slăbit 70 kg, vedeta a avut probleme serioase de sănătate: „Mă hrănesc prin perfuzii”
Libertatea
Soacra Mirelei Vaida, în direct la TV. Ce a spus doamna Tița despre nora ei celebră
Soacra Mirelei Vaida, în direct la TV. Ce a spus doamna Tița despre nora ei celebră
Un front rece care va schimba vremea vine în Balcani. Când încep ploile de toamnă
Un front rece care va schimba vremea vine în Balcani. Când încep ploile de toamnă
A călcat pe un capac de suc la cinema și și-a rupt piciorul. Suma incredibilă obținută în instanță de o femeie din Italia
A călcat pe un capac de suc la cinema și și-a rupt piciorul. Suma incredibilă obținută în instanță de o femeie din Italia
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Corina Caragea, aventură la peste 2.000 de metri altitudine în Canada: „Nu aveam nici apă, nici echipament adecvat, nici sprayul de urs”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton