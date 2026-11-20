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A doua jumătate a lunii noiembrie aduce o schimbare de ritm pentru cei care au simțit că bat pasul pe loc, transmite numerologul Mihai Voropchievici. Pentru o zodie, ultimele zile ale lunii vin cu noutăți rapide și situații care îi scot din rutina zilnică.

Horoscop Mihai Voropchievici. Zodia căreia i se schimbă planurile peste noapte

În preajma datei de 24 noiembrie, când Luna Plină ajunge chiar în semnul lor, Gemenii pot primi informații neprevăzute, capabile să le modifice planurile de la o zi la alta, transmite numerologul Mihai Voropchievici, potrivit Huff.ro.

„Gemenilor, bagajele alea de care vă întrebam sunt făcute? Că se apropie momentul. Raidho, runa drumului, își arată puterea tocmai acum, la final de lună. Pe 24 noiembrie, Luna Plină e la voi în semn, lângă Uranus. Asta înseamnă vești neașteptate și planuri care se schimbă peste noapte. Unele vă scot din casă, altele vă scot dintr-o stare în care stăteați de prea mult timp. Nu vă speriați. Surprizele lui Uranus par ciudate în prima zi și bune în a treia”.

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Accentul cade pe relații în perioada următoare

Începând cu 22 noiembrie, accentul cade pe relațiile apropiate. Partenerul de viață sau un prieten vechi poate veni cu o propunere directă de plecare sau cu o idee de proiect pusă pe pauză în trecut. Pentru cei singuri, perioada aduce ocazii bune de socializare, cu condiția să nu refuze invitațiile venite pe neașteptate.

Recomandarea astrologului pentru Gemeni este să îmbine spontaneitatea cu atenția la detalii practice. O verificare atentă a rezervărilor și a biletelor de călătorie le va asigura o plecare fără bătăi de cap.

Foto: Captură YouTube

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