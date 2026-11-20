Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tensiunile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au atins un nou nivel, iar tatăl afaceristului a decis să rupă tăcerea. Niculae Bădălău a făcut primele declarații despre conflictul legat de domiciliul fiului cel mic al fostului cuplu, adoptând o poziție echilibrată și făcând apel la înțelegere de dragul nepoților săi.

Niculae Bădălău, despre conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și fiul lui

Disputa dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să țină prima pagină a publicațiilor, mai ales după ce în ultimele zile au apărut noi acuzații reciproce, inclusiv la adresa familiilor celor doi foști parteneri. În timp ce artista face demersuri pentru a-l aduce acasă pe fiul lor cel mic, Nicolas, omul de afaceri susține că băiatul este cel care nu își dorește să meargă la mama lui.

În acest context tensionat, Niculae Bădălău a oferit o primă reacție, subliniind că nu intenționează să se implice direct în neînțelegerile dintre fiul său și fosta noră, ci își dorește doar ca cei doi să găsească o cale de comunicare matură.

Fostul politician a explicat că principala sa preocupare rămâne bunăstarea și educația nepoților săi, motiv pentru care îi îndeamnă pe Gabi Bădălău și pe Claudia Pătrășcanu să lase orgoliile deoparte și să discute constructiv.

„Singurul lucru care mă interesează ca bunic e sănătatea nepoților și educația lor. Sunt maturi, sunt majori, să își rezolve problemele. Ce mi-aș dori eu e să se așeze la o masă și să găsească o soluție corectă pentru copil. Eu pot să le dau un sfat, dacă țin cont de el sau nu, e părerea lor”, a declarat Niculae Bădălău, potrivit unui clip publicat pe contul de TikTok al lui Marian Ceaușescu, notează Spynews.

Citește și: Pepe și soția lui, Yasmine, și-au botezat fetița! Ce preparate au mâncat invitații și ce dedicație i-a făcut artistul soției sale

Citește și: Andra Medințu, românca care duce o viață de prințesă în India. S-a născut în Arad și este măritată cu un milionar indian

Poziția fermă față de fosta noră

Deși Claudia Pătrășcanu a acuzat în repetate rânduri că familia fostului soț ar încerca să o îndepărteze de copiii ei, Niculae Bădălău a evitat orice atac la adresa artistei. Din contră, acesta a punctat că o respectă pentru statutul ei de mamă a nepoților săi și că refuză să îi aducă vreun reproș public.

„Cei doi părinți, pentru că rămân părinți, eu nu pot să o vorbesc de rău pe mama nepoților mei, nu vreau lucrul acesta, e să se așeze la o masă și să găsească o soluție bună pentru copii”, a mai adăugat tatăl lui Gabi Bădălău, conform sursei citate.

Citește și: Anamaria Prodan și Ronald Gavril s-au logodit! Primele declarații despre nuntă: „Pe plajă, fără să știe nimeni”

Citește și: Fiul Mădălinei Apostol, dezvăluiri sfâșietoare la două luni de la moartea mamei sale: „Asta era dorința ei”. Ce a cerut înainte să se stingă din viață

Claudia Pătrășanu și Gabi Bădălău, un conflict care durează de ani

Neînțelegerile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au început în vara anului 2019, atunci când artista a anunțat separarea, invocând infidelitatea și lipsa de implicare a partenerului său. Ce a urmat a fost unul dintre cele mai mediatizate și lungi divorțuri din showbizul românesc, întins pe parcursul a mai bine de trei ani și presărat cu zeci de termene în instanță, plângeri și acuzații grave din ambele tabere.

Deși divorțul a fost pronunțat oficial în 2022, iar cei doi băieți ai cuplului, Gabriel și Nicolas, au rămas atunci în grija mamei la Constanța, disputa juridică nu s-a încheiat. Foștii soți au continuat să se judece pentru programul de vizitare, pensia alimentară și, mai recent, pentru stabilirea domiciliului copiilor, fiecare acuzându-l pe celălalt că încearcă să îi influențeze negativ pe cei mici.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News