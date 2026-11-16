Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se contrazic în declarații. Ce spun cei doi despre fiul lor cel mic

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Neînțelegerile dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă, iar la mijloc este fiul lor cel mic, Nicolas, în vârstă de 9 ani. Băiatul locuiește în prezent la tatăl său, în București, iar artista încearcă să îl readucă la Constanța, alături de fratele lui.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se contrazic în declarații

Sâmbătă, 14 noiembrie 2026, Claudia Pătrășcanu a mers din nou acasă la Gabi Bădălău pentru a-și vedea fiul cel mic, însă a relatat pe rețelele sociale că nu a fost lăsată să intre și că a putut să își vadă copilul doar prin geam.

„Nicolas își privește mama de la geam, printr-o perdea. Sunt în fața porții familiei Bădălău, am sunat la interfonul porții, îmi închid”, a scris Claudia Pătrășcanu pe Instagram.

Tot de acolo, artista a transmis un mesaj cu ochii în lacrimi: „Nicolas, oricât de multe lucruri ți s-ar spune despre mine, nimic nu este adevărat. Niciodată nu mi-ai spus lucruri grele. Mami nu e supărată, nu e supărată pentru că nu e vina copiilor. N-am să renunț la copilul meu. Stau la poartă, zi și noapte stau. (…) După cinci luni, nu sunt lăsată. Ce am cerut așa de mult?”.

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Ce spune Gabi Bădălău

De cealaltă parte, Gabi Bădălău o contrazice pe fosta soție. Afaceristul declară că nu i-a interzis accesul și că băiatul și-a văzut mama, însă refuză să plece cu ea la Constanța.

„Claudia se află din nou la poarta domiciliului meu, încă de la ora 08:00 dimineața, provocând o nouă situație tensionată. În ultimele patru zile, Claudia l-a văzut pe Nicolas de fiecare dată când a venit. Copilul a petrecut timp cu mama lui, iar eu l-am încurajat permanent să păstreze legătura cu ea și să petreacă timp împreună. Problema este una singură: Nicolas nu dorește să plece cu mama lui la Constanța! Și-a exprimat această dorință în repetate rânduri, inclusiv în fața reprezentanților instituțiilor competente”, a reacționat Gabi Bădălău.

Acesta a criticat și comportamentul fostei soții la finalul vizitei: „Sunt efectiv șocat de reacțiile și de comportamentul Claudiei! A venit, a stat cu noi, a petrecut timp cu Nicolas, a vorbit cu el și l-a văzut fără ca nimeni să o împiedice. Iar la plecare, de față cu toți ceilalți părinți, a început un nou spectacol greu de înțeles. S-a ținut după mașină, iar la un moment dat a căzut, lăsând impresia că ar fi fost lovită. Din punctul meu de vedere, totul a părut o scenă menită să provoace reacții și să fie filmată”.

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Claudia Pătrășcanu o atacă pe fosta cumnată

Claudia Pătrășcanu a lansat ulterior și alte acuzații, susținând că băiatul are 230 de absențe nemotivate la școală: „Tatăl a mințit cu nerușinare că a dus copilul de șase ori la școală, deși școala mi-a confirmat că nu s-a întâmplat acest lucru”.

De asemenea, artista a reacționat și la adresa surorii lui Bădălău, după apariția unei înregistrări video în care aceasta discuta cu băiatul: „Frațiorul lui e aici, la Constanța, și îl așteaptă și îl iubește și îi e dor de el. Voi nu-l lăsați. Un singur frate are. Vărul e văr, fratele e frate”.

„Uitați înregistrarea cu sora lui, care pune presiune pe fiul meu. Momentul în care eu eram la poartă și îmi așteptam copilul, cinci ore l-am așteptat, să mi-l scoată afară. L-au luat pe copil și au început să pună presiune pe el și să îl filmeze și să-l pună în mediul online”, a mai declarat Claudia Pătrășcanu.

Foto: Instagram

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