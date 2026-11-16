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Ce au purtat fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan, la nunta fiicei. Florentina Bolojan și Ioana Fâșie, în ținute de mii de euro

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.  Actualizat 16.11.2026, 12:03
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Fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan au impresionat cu ținutele lor elegante la nunta fiicei fostului premier. FlorentinaBolojan și Ioana Fâșie au purtat ținute în valoare de peste 7.500 de euro.

Ce au purtat fosta soție și actuala parteneră ale lui Ilie Bolojan, la nunta fiicei

maria lucia nuntaIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Eleganță și rafinament la nunta Mariei Lucia, fiica fostului premier Ilie Bolojan. Evenimentul, surprins în imagini de Bihoreanul, a adus în prim-plan nu doar emoția unei zile speciale, ci și ținutele spectaculoase purtate de două femei importante din viața politicianului: fosta soție, Florentina Bolojan, și actuala sa parteneră, Ioana Fâșie. Potrivit Gândul, ambele au impresionat prin alegeri vestimentare sofisticate, a căror valoare totală depășește 7.500 de euro.

Florentina Bolojan a optat pentru un clutch de peste 2000 de euro

Florentina Bolojan a optat pentru o ținută demnă de soția unui înalt demnitar la un eveniment oficial, respectiv un costum de culoare alb-murdar, cu sacou cu aplicații strălucitoare și fustă creion lungă. Ținuta a fost completată de mai multe accesorii de lux, un clutch exclusivist, model „Diamond box clutch”, semnat de un designer britanic, evaluat la 2.475 de euro. Alegerea sa a fost completată de o pereche de pantofi cu toc din aceeași colecție, care costă 875 de lire. Accesoriile sale au însumat peste 3.000 de euro, aducând un plus de strălucire întregii apariții.

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Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
Fosta soție a lui Ilie Bolojan, Florentina Bolojan, față în față cu actuala lui iubită, Ioana Fâșie, la nunta fiicei fostului premier. Întâlnirea de gradul zero le-a surprins pe cele două îmbrăcate în ținute de mii de euro! FOTO
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Ioana Fâșie, apariție de 4000 de euro

La rândul său, Ioana Fâșie a ales o rochie albastră spectaculoasă, disponibilă pe site-urile de lux la un preț de aproximativ 2.888 de euro. Există însă și o variantă mai ieftină, de peste 1.000 de euro pentru rochia purtată de partenera fostului premier. Potrivit sursei citate, look-ul său a fost completat de o geantă din piele naturală, evaluată la 960 de euro, și o pereche de pantofi ce costă în jur de 160 de euro. În total, ținuta sa a ajuns la 4.000 de euro.

Astfel, cele două doamne au bifat apariții elegante, fiecare alegând să își exprime personalitatea prin ținutele alese.

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Foto: Bihoreanul

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