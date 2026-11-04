Theo Rose reacționează după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul copilului lui Alfred Simonis: „Vorbim despre lucruri destul de diferite”

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Theo Rose explică decizia de a cânta la botezul fiului lui Alfred Simonis din Timișoara, după ce a fost criticată că a acceptat invitația.

Theo Rose reacționează după ce a fost criticată pentru că a cântat la botezul copilului lui Alfred Simonis

Theo Rose a devenit subiect de discuție după ce a cântat la botezul fiului lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, eveniment la care au participat mai multe persoane influente din politică. Artista a ales să le răspundă celor care i-au reproșat această decizie, explicând motivele care au stat la baza participării sale.

„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Ca la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment”, a scris Theo Rose pe TikTok, conform Libertatea.

„Prezența mea acolo nu e sub nicio formă o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”

Cântăreața a subliniat că decizia de a cânta la eveniment nu a avut nicio conotație politică. Într-un mesaj clar și direct, ea a explicat că prezența sa acolo nu trebuie interpretată ca o formă de susținere politică. „N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio formă o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a adăugat artista.

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Theo Rose a punctat că, dincolo de propria sa carieră, se simte responsabilă de traiul celor 15 membri ai echipei care o însoțesc mereu la spectacole. „M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba. Pe aceiași bani pe care îi luăm peste tot. Bani de care eu nu depindeam, e adevărat, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da. Din asta își întrețin familiile, plătesc ratele și dările la stat”, a explicat vedeta, citată de Libertatea.

Cât costă să-ți cânte Theo Rose la eveniment

Artista a reacționat public după ce un videoclip publicat pe TikTok a adus în discuție cazuri de artiști care ar fi refuzat să cânte la evenimente din motive personale sau politice. Theo Rose a intervenit pentru a clarifica faptul că, de cele mai multe ori, cântăreții nu primesc detalii complete despre invitați înainte de a accepta o astfel de colaborare. În cazul concret al botezului din Timișoara, ea a menționat că a fost informată doar despre numele copilului.

De asemenea, Theo Rose a vorbit despre tarifele practicate pentru spectacolele private și concerte. Potrivit informațiilor disponibile online, prețurile pornesc de la 6.500 de euro pentru un recital standard de 60 de minute și pot ajunge la 10.000 sau chiar 12.000 de euro pentru evenimente mai complexe, precum nunți sau petreceri private. Aceste sume includ, de regulă, și costurile echipei care o însoțește la fiecare reprezentație.

Cu toate acestea, artista a dorit să sublinieze că decizia de a accepta anumite invitații nu este influențată de politică, ci de respectul pentru profesia sa și pentru oamenii din echipa ei, care își câștigă existența prin munca alături de ea. „Înțeleg exemplele dvs., dar vorbim despre lucruri destul de diferite”, a concluzionat artista, subliniind clar că arta sa rămâne independentă de orice influență politică.

Foto: Instagram

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