Theo Rose, copleșită de prima criză de furie a lui Sasha! „N-am simțit așa durere nici când l-am născut!” Cum a gestionat situația

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Theo Rose a vorbit deschis despre un moment extrem de tensionat trăit recent alături de fiul său, Sasha, în vârstă de trei ani și jumătate. Invitată în podcastul moderat de Horia Brenciu, îndrăgita artistă a mărturisit că s-a confruntat cu o criză de furie ieșită din comun a micuțului, fiind luată prin surprindere de intensitatea episodului. Situația, apărută pe fondul oboselii adunate de băiețel după începerea grădiniței, a pus-o pe vedetă în fața uneia dintre cele mai dificile încercări de când a devenit mamă.

Un incident neașteptat pornit de la o farfurie cu brioșe

Totul s-a petrecut într-o seară, în jurul orei 19:00, când Theo Rose a decis să meargă împreună cu fiul ei la fratele său, care locuiește în blocul de vizavi. Cântăreața a luat cu ea câteva brioșe proaspăt preparate de bona familiei pentru a le duce unchiului lui Sasha. Deși băiețelul a fost de acord cu vizita și a mâncat o parte din deserturi acolo, tensiunile au izbucnit în lift, chiar în momentul plecării spre casă, când micuțul a întrebat unde sunt brioșele rămase.

„A început acolo o criză. Fraților! Oboseală, poate, nu știu cum e cu tantrum, am auzit că le zice. Deci ceva ce eu n-am pomenit în viața mea. Mi-a dat niște pumni la picioare în lift”, a povestit artista, potrivit click.ro.

Lovituri, tras de păr și o mușcătură extrem de dureroasă

Văzând că explicațiile și încercările de a-l liniști nu dau rezultate, Theo Rose a încercat să ajungă cât mai repede acasă. Reacția copilului a devenit însă tot mai agresivă pe traseu, iar artista s-a văzut depășită de situație și și-a sunat soțul pentru a-i cere sprijinul.

„Când am văzut că mă trage și de păr, l-am luat de mână și am zis: «Băi, acum, în momentul ăsta mergem acasă»”, a relatat ea.

Culminarea episodului a avut loc chiar în fața blocului, unde o trecătoare a oprit-o pe artistă pentru a-i cere indicații de orientare. În acel moment de atenție distribuită, Sasha a reacționat extrem de violent.

„Cu toată puterea lui, n-am simțit așa durere nici când l-am născut. Îți spun sincer”, a mărturisit Theo Rose, arătând semnul rămas pe deget în urma mușcăturii puternice a fiului său.

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Pentru a se elibera din strânsoare, artista a fost nevoită să recurgă la un gest de avarie: „L-am mușcat ușor de nas, ca să pot să-mi scot degetul din gura lui. Incredibil. Că nu mai puteam”.

Lectia de parenting de la finalul unei seri copleșitoare

După ce s-au întâlnit cu soțul ei în fața blocului și lucrurile s-au mai liniștit, cei doi părinți au purtat o discuție caldă și fermă cu micuțul. Aceștia au încercat să-i valideze stările emoționale cauzate de noul program de la grădiniță, dar i-au trasat totodată granițe clare cu privire la comportamentul agresiv.

„Mami, uite, înțelegem că ești obosit, e mult și pentru tine. Ai început grădinița, te țin ăștia până la 3. Este greu, eu știu ce ți-or face acolo. Dar uite, niciodată, niciodată, mami, nu ne lovim între noi. Ok, poți să fii nervos, poți să spui că ești nervos. Mergem acasă, îți dau o pernă, îi dai niște pumni acolo la perna aia”, i-a explicat artista fiului său.

Mărturisirea sinceră a cântăreței a fost primită cu empatie de public, reflectând provocările reale cu care se confruntă părinții în gestionarea tantrumurilor la vârste fragede.

Foto – Facebook

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