Theo Rose a stârnit controverse cu o filmare în care apare fiul ei, Sasha: „Mi-a deschis o lume nouă”

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Theo Rose a distribuit în mediul online o postare în care apare cu fiul ei, Sasha, în care micuțul stă cu capul băgat în umărul mamei sale. Deși artista a explicat că băiețelul era supărat că se lovise, aceasta a fost acuzată că ascunde intenționat chipul micuțului și că l-a obligat să stea așa pentru a nu putea fi văzut.

Theo Rose, filmarea cu Sasha care a stârnit controverse

Theo Rose a clarificat recent controversele legate de un videoclip postat pe rețelele sociale, în care fiul său apare cu fața ascunsă, stând în brațele sale. Artista a explicat că acest gest nu a fost impus, ci a venit natural din partea băiețelului, care s-a refugiat la pieptul ei după un incident.

În videoclipul respectiv, fiul artistei, în vârstă de trei ani, a fost văzut stând cu fața ascunsă, ceea ce a stârnit speculații că Theo i-ar fi cerut acest lucru pentru a evita expunerea sa publică.

Vedeta a dezvăluit însă că băiețelul se lovise în mașină și, jenat de situație, a ales singur să se ascundă.

„Am postat un clip în care copilul meu stă în brațele mele, cu fața băgată în mine. Există oameni care au văzut asta și s-au gândit că eu l-am pus să stea așa, ca să nu i se vadă fața. Ceea ce, recunosc, mi-a deschis o lume nouă. Una în care copiii de trei ani primesc indicații regizorale și le și respectă”, a scris cântăreața pe rețelele sociale.

Artista a subliniat că, dacă fiul său ar fi dorit să stea cu fața la cameră, i-ar fi permis acest lucru. Totuși, într-o astfel de situație, ea ar fi ales să nu publice acel videoclip.

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De ce alege artista să nu-i expună chipul

Theo Rose este hotărâtă să-și protejeze fiul de presiunile și judecățile care vin odată cu expunerea în mediul online. Ea consideră că, până când copilul va avea maturitatea necesară să decidă asupra propriei imagini publice, această decizie le aparține părinților.

„Faptul că aleg să nu-i arăt fața nu înseamnă că îl învăț să și-o ascundă. Înseamnă doar că până când va putea hotărî singur DACĂ și CÂT din el vrea să fie al tuturor, hotărâm noi cât din el nu e”, a explicat artista.

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În ciuda reacțiilor negative apărute pe rețelele de socializare, Theo Rose rămâne fidelă valorilor sale și consideră că a luat decizia corectă.

„Așa că nu, oameni buni, nu l-am pus să stea cu spatele la cameră. S-a rușinat și s-a ascuns singur în brațele mele. Dacă ar fi vrut să stea cu fața la cameră, l-aș fi lăsat. Doar că n-aș mai fi postat filmarea”, a adăugat ea.

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Sursă foto: Facebook, Instagram

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