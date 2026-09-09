Radu Mazăre Jr. despre relația cu Andreea Popescu. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi: „Aveam planificată excursia”

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Radu Mazăre Jr. a apărut în Mamaia alături de Andreea Popescu, cei doi plimbându-se cu același ski-jet. Fanii celor doi au început să vuiască, mulți interpretând imaginile ca un nou început amoros pentru influenceriță. Însă, fiul lui Radu Mazăre a explicat acum ce se întâmplă de fapt între el și fosta soție a lui Rareș Cojoc.

Radu Mazăre Jr, adevărul despre relația cu Andreea Popescu

Într-o intervenție la „Dan Capatos Show”, Radu Mazăre Jr. a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Andreea Popescu. Cei doi au fost surprinși împreună la Mamaia, unde s-au distrat pe malul mării. Aceștia s-au plimbat cu ski-jet-ul, iar imaginile au fost publicate mai apoi pe rețelele sociale.

Deși au apărut rapid zvonuri despre o posibilă relație amoroasă, fiul lui Radu Mazăre a negat. Acesta a explicat că totul a fost o întâlnire între mai mulți creatori de conținut, intenția fiind să promoveze stațiunea Mamaia.

În ceea ce o privește pe Andreea Popescu, Radu mazăre Jr. a precizat că a cunoscut-o de curând și a invitat-o în excursie.

„Suntem doar prieteni. Ne-am organizat în ziua respectivă să ieșim. Aveam planificată excursia asta cu barca și cu jetul. Ne-am cunoscut vara asta. Întâmplarea a fost să vină și ea la un eveniment din Mamaia. Atunci am spus: uite, noi ieșim mai mulți creatori de conținut pe barcă și cu jetul. I-am spus: vrei să vii și tu cu noi?”, a declarat Radu Mazăre Jr.

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Cum s-au cunoscut Andreea Popescu și fiul lui Radu Mazăre

Radu Mazăre Jr. a insistat că întâlnirea a fost una între prieteni. Mai mult, acesta a respins orice fel de speculație privind o relație cu Andreea Popescu și a subliniat că apariția lor împreună a avut un singur rol: promovarea stațiunii Mamaia.

De asemenea, el a mărturisit că apariția sa alături de celebra influenceriță este un beneficiu pentru el, întrucât aceasta îl ajută să își crească conturile de pe social media.

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„Faptul că ne-am plimbat împreună pe jet-ski, într-adevăr, mă ajută să-mi cresc eu contul. Mă ajută să promovez stațiunea Mamaia. Dar atâta tot. (…) Nu mi-a povestit nimic despre vreo relație. Nici eu n-am pus întrebări. Mi-a spus doar că este ok”, a mai spus Radu Mazăre Jr.

Astfel, fiul lui Radu Mazăre a pus punct oricărei speculații privind o posibilă relație cu Andreea Popescu.

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Sursă foto: Instagram

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