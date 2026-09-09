Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit. Imagini de la nunta de vis a Sarei Arzan

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Sara, fiica Adinei Buzatu, s-a căsătorit cu Luca, alesul inimii ei într-o ceremonie de poveste. Rochia simplă, dar elegantă, și decorul plin de flori au transformat ziua într-un adevărat basm pentru miri și invitații lor.

Fiica Adinei Buzatu s-a căsătorit

Adina Buzatu a trăit emoții unice în rolul de soacră mică, după ce fiica sa, Sara, și-a unit destinele cu alesul inimii, Luca, într-o ceremonie de poveste. Celebra creatoare de modă a radiat de fericire, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au captivat comunitatea online.

Sara, fiica Adinei Buzatu din relația cu Cenap Arzan, a strălucit într-o rochie de mireasă de un rafinament aparte. Ținuta simplă, dar elegantă, cu detalii feminine și un voal lung spectaculos, a fost completată de un buchet romantic în nuanțe de alb, roz și lila. Luca, la rândul său, a purtat un costum de ginere în tonuri calde de bej, asortat cu o cămașă albă și o cravată cu imprimeu subtil.

Evenimentul, care a inclus atât cununia civilă, cât și pe cea religioasă, s-a desfășurat într-un cadru de basm, decorat cu flori și verdeață luxuriantă. Zâmbetele și emoțiile celor doi protagoniști au fost surprinse perfect în fotografii care emană bucuria unei zile cu adevărat speciale.

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O cerere în căsătorie ca în filme

Povestea lor de dragoste a fost încununată cu o cerere în căsătorie memorabilă, pe malul idilic al Lacului Garda din Italia. Sub un castel romantic, Luca a pus marea întrebare, deși s-a confruntat cu o provocare neașteptată: inelul de logodnă comandat nu a fost gata la timp.

Noroc cu Adina Buzatu, care a salvat momentul trimițându-i un inel din colecția Dianei Bișinicu.

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„În curând o să mă vedeți soacră! Chiar anul viitor va fi nunta, în septembrie sau octombrie. Sunt foarte fericită pentru că îi văd pe ei fericiți, sunt unul pentru celălalt și asta e cel mai important”, declara creatoarea de modă pentru Click.

Adina Buzatu și-a exprimat cu sinceritate emoțiile legate de căsătoria fiicei sale și relația specială pe care o are cu ginerele său.

„Sunt deja familie! Practic, nu am pierdut o fată, ci câștig un băiat. Nu vor sta la Londra. Cred că se vor muta în țară pentru că își doresc să-și crească copiii aici. Acasă e tot acasă!”, a declarat creatoarea de modă.

Deși recunoaște cu umor că nu este cea mai potrivită pentru a da sfaturi în căsnicie, având în vedere că este nemăritată, Adina Buzatu le-a urat tinerilor însurăței să se iubească și să fie fericiți.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini de la nunta Sarei, fiica Adinei Buzatu

Sursă foto: Instagram

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