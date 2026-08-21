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Tragedia actriței și fostului model Twisha Sharma, găsită fără viață pe 12 mai în Bhopal, India, continuă să zguduie opinia publică. La doar 33 de ani și la cinci luni după căsătorie, moartea sa a scos la iveală acuzații șocante împotriva soțului ei, avocatul Samarth Singh, și a soacrei Giribala Singh, fostă judecătoare.

Twisha Sharma a murit la cinci luni de la nuntă

Twisha Sharma a murit în luna mai a acestui an, la scurt timp de când s-a căsătorit cu Samarth Singh. Imediat după decesul actriței, soțul ei, precum și mama acestuia, au fost arestați, fiind acuzați de „instigare la sinucidere” și „cruzime”.

Moartea sa a atras atenția nu doar prin circumstanțele tragice, ci și prin poziția socială a celor implicați, subliniind așteptările ca membrii sistemului judiciar să fie exemple de integritate.

Familia Twishei susține că aceasta a fost supusă la abuzuri repetate legate de zestre, ceea ce, spun ei, ar fi condus la tragedie.

„Din cauza cruzimii psihice continue din partea ambilor acuzați, nu a avut altă opțiune decât să-și pună capăt vieții”, a declarat Biroul Central de Investigații (CBI) într-un act de acuzare de 600 de pagini.

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O poveste de iubire care a luat o turnură neașteptată

Twisha Sharma, o femeie ambițioasă care a câștigat titlul Miss Pune în 2012 și și-a construit o carieră ca actriță și profesionist în marketing, l-a cunoscut pe Samarth Singh printr-o aplicație de dating în februarie 2025.

Cei doi s-au căsătorit în decembrie, dar, conform anchetei CBI, mariajul lor a fost marcat de episoade de „cruzime psihică” din partea soțului.

Familia Twishei indică faptul că tensiunile s-au agravat în aprilie 2026, când aceasta a rămas însărcinată.

„Soțul și soacra ei i-au pus la îndoială caracterul și au acuzat-o că poartă sarcina altcuiva”, susțin părinții săi.

De asemenea, aceștia afirmă că ar fi fost forțată să facă un avort în mai, cu doar câteva zile înainte de moartea sa.

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Giribala Singh, conferință de presă controversată

Giribala Singh a respins acuzațiile, afirmând că Twisha a fost cea care a insistat să întrerupă sarcina, declarând că nu își dorește copii. Într-o conferință de presă controversată, fosta judecătoare a sugerat că nora sa suferea de probleme de sănătate mintală și a numit-o „liberală”, un termen care a fost interpretat ca o referire la presupusă „promiscuitate”.

Declarațiile acesteia au stârnit o indignare amplă, iar tatăl Twishei a acuzat-o că încearcă să păteze memoria fiicei sale.

Samarth Singh, care inițial nu a putut fi localizat, s-a predat poliției, iar Giribala Singh a fost arestată la scurt timp. Ambii se află în prezent în detenție.

Avocatul familiei Sharma, Ankur Pandey, a declarat pentru BBC Hindi că ancheta consideră decesul ca fiind o presupusă sinucidere, dar a subliniat că investigațiile continuă.

„Dacă apar noi dovezi, rolul altor persoane poate fi investigat, iar actul de acuzare poate fi completat”, a explicat acesta.

Sursă foto: Instagram

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