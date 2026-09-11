Cine este Alex Gîlcă de la Asia Express 2026. A trecut printr-o accidentare gravă la schi

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alex Gîlcă, influencer din Republica Moldova și partenerul lui Valerie Lungu, concurează la Asia Express 2026. Cu o carieră în modelling și creare de conținut online, el a acceptat provocarea de a-și depăși fricile și limitele pe Drumul Mătăsii.

De la Instagram la Asia Express 2026: Povestea lui Alex Gîlcă

Alex Gîlcă și Valerie Lungu și-au testat limitele în provocarea supremă numită Asia Express 2026. În martie, cei doi au pornit la drum în Uzbekistan și China, cea mai dificilă ediție de până acum, potrivit realizatorilor emisiunii. Dar cine este, de fapt, Alex Gîlcă, partenerul Valeriei Lungu în această competiție?

Alexandru Gîlcă, cunoscut în online ca Alex Gilka, este un influencer și creator de conținut originar din Republica Moldova. Stabilit în Londra, Alex și-a făcut un nume în domeniul lifestyle-ului, fashion-ului și al călătoriilor. De altfel, cariera sa online a început în 2017, iar de atunci a colaborat cu branduri internaționale renumite, devenind un model căutat pentru campanii de modă masculină și produse de îngrijire pentru bărbați.

Cu o prezență online care numără peste 400.000 de urmăritori pe Instagram și 1,6 milioane pe TikTok, Alex își ține admiratorii la curent cu imagini și clipuri video impecabil editate din locuri de vis precum Islanda, Santorini sau Mykonos. Într-un interviu acordat pentru Antena 1, Alex a mărturisit că participarea la Asia Express reprezintă pentru el o provocare personală: „Simt că e momentul să ies complet din zona de confort. Pentru noi, e mai mult decât o experiență, e o provocare personală să ne învingem fricile și să vedem de ce suntem cu adevărat capabili”.

Citește și: Echipa de la Asia Express care nu trebuia să participe sezonul acesta. Dezvăluirile Monei Segall: „Se întâmplă tot timpul asemenea lucruri”

Relația cu Valerie Lungu: o poveste cu suișuri și coborâșuri

Valerie Lungu, partenera lui Alex de viață și la Asia Express, este și ea un nume important în lumea influencerilor. Cu peste 1 milion de urmăritori pe Instagram și 2,5 milioane pe TikTok, Valerie este o sursă de inspirație pentru femeile care iubesc moda, frumusețea și călătoriile. Cei doi s-au cunoscut în timpul unei colaborări, iar Alex a fost cel care a făcut primul pas. Totuși, nu a fost ușor să îi câștige inima Valeriei; abia după mai multe încercări, ea a acceptat să îi dea o șansă.

Relația lor, oficializată în 2023, a fost marcată și de momente de cumpănă. În 2024, cei doi au decis să ia o pauză după o perioadă tensionată. Într-o confesiune online, Valerie a recunoscut că această separare temporară i-a ajutat să înțeleagă cât de mult înseamnă unul pentru celălalt: „Când sunt singură, îi simt lipsa și îmi dau seama cât de important este Alex în viața mea și cât de mult ar trebui să-l apreciez”.

Cum și-au revenit după un an dificil

Ultimii ani nu au fost deloc ușori pentru Alex și Valerie. În decembrie 2024, Alex a suferit o accidentare gravă în timpul unei vacanțe la schi în Courchevel, Franța. În urma unui accident pe pârtie, Alex a fost transportat de urgență la spital și ulterior a trebuit să fie operat în România. Valerie a împărtășit cu fanii momentele dificile prin care au trecut: „Situația nu este una dintre cele mai frumoase. Din păcate, trebuie să intre de urgență în operație… și nu avem voie să călătorim în următoarea lună”.

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă de la Asia Express 2026

Acest episod a fost un test al relației lor, iar cei doi au găsit puterea să meargă mai departe, susținându-se reciproc. Totuși, acest context dificil i-a făcut să amâne planurile de nuntă. Valerie a explicat: „În ultima perioadă am avut atâtea chestii de făcut că ultimul lucru pe care îl voiam era să fiu cerută. Nu vreau să fie un moment haos, pe grabă. A fost și accidentul lui Alex și abia și-a revenit el cât de cât”.

Experiența Asia Express 2026

Decizia de a participa la Asia Express a venit din dorința de a depăși toate obstacolele din viața lor și de a-și demonstra că sunt o echipă puternică. Traseul Drumul Mătăsii, desfășurat în China și Uzbekistan, le-a oferit ocazia perfectă de a ieși din zona de confort.

Alex a recunoscut că foamea și lipsa de acces la sală sunt cele mai mari temeri ale sale: „Sunt foarte rău la foame”. În schimb, vede competiția ca pe o oportunitate de a deveni o versiune mai bună a sa: „Vrem să ne resetăm stilul de viață, iar la finalul acestei experiențe ne dorim să fim mai prezenți, mai empatici și capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment”.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News