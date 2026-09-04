Ajutoare de la Guvern pentru mai multe familii. Cine sunt românii care pot beneficia de banii oferiți de stat

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Guvernul României oferă ajutoare de urgență de 2.184.600 lei pentru familii și persoane singure afectate de incendii, alunecări de teren sau boli grave. Sprijinul urmărește reducerea riscului de excluziune socială și este disponibil din luna septembrie a acestui an.

Guvernul oferă ajutoare familiilor vulnerabile

Familiile vulnerabile din România primesc sprijin de la stat. Joi, 3 septembrie 2026, Guvernul a alocat ajutoare de urgență în valoare de 2.184.600 lei pentru a susține persoanele singure și familiile afectate de situații extreme. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Sprijinul financiar se adresează celor care au suferit din cauza incendiilor, alunecărilor de teren, fenomenelor meteorologice periculoase sau accidentelor grave. De asemenea, ajutorul se acordă și persoanelor cu probleme de sănătate severe sau celor expuse riscului de excluziune socială.

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Distribuția fondurilor

Un total de 732.000 lei a fost alocat pentru 116 familii și persoane singure din județele Alba, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vâlcea și Vrancea. Aceste persoane au fost afectate de incendii și nu au resursele financiare necesare pentru a-și reconstrui locuințele.

În plus, 56.000 lei au fost direcționați către 8 familii din județele Olt și Vâlcea care se confruntă cu efectele devastatoare ale alunecărilor de teren.

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Ajutor pentru persoanele cu probleme de sănătate

Persoanele care suferă de boli oncologice, cardiovasculare, degenerative, respiratorii sau afecțiuni psihice, precum și cei care au suferit transplanturi, vor beneficia de sprijin financiar. Statul oferă ajutor și pentru tratamentele de lungă durată și serviciile de recuperare.

„Prin acordarea acestor ajutoare de urgență, Guvernul urmărește reducerea impactului social și material al situațiilor deosebite, sprijinirea persoanelor și familiilor vulnerabile și prevenirea agravării riscului de excluziune socială”, a transmis Guvernul României.

Sursă foto: Shutterstock

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