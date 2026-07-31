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Ce se întâmplă dacă ajungi la 65 de ani și nu ai lucrat nici măcar o zi? În 2026, statul român oferă venit minim de incluziune pentru a combate sărăcia. Află cine poate beneficia și ce pensie primește.

Ce pensie primești în 2026 fără să fi lucrat o zi în România

Ce se întâmplă dacă ajungi la vârsta de 65 de ani fără să fi lucrat măcar o zi în viața ta? Poți beneficia de ajutor financiar din partea statului român, chiar dacă nu ai dreptul la pensie contributivă.

După marea recalculare a pensiilor, care a intrat în vigoare în 2026, pensia minimă garantată de stat este de 1.281 lei pe lună, dar acest venit este disponibil doar pentru persoanele care au îndeplinit stagiul minim de cotizare de 15 ani.

Pentru cei care nu și-au îndeplinit stagiul minim de cotizare sau nu au lucrat deloc, statul oferă o alternativă: venitul minim de incluziune. Acest ajutor financiar, reglementat prin Legea nr. 196/2016, are drept scop principal prevenirea și combaterea sărăciei, notează Jurnalul.ro.

Venitul minim de incluziune a înlocuit ajutorul social anterior destinat asigurării venitului minim garantat, iar beneficiul poate fi solicitat de persoane singure sau familii aflate în dificultate.

Pentru persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani, suma maximă pe care o pot primi este de 504 lei lunar.

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Cine poate beneficia

De asemenea, familiile vulnerabile pot primi până la 346 de lei pe lună pentru fiecare membru al familiei, iar sprijinul țintește, în mod special, familiile cu copii cu vârsta de până la 18 ani, încurajându-le să-i mențină la școală.

Venitul minim de incluziune este destinat atât persoanelor singure, cât și familiilor care se confruntă cu dificultăți financiare.

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Este o măsură menită să asigure un trai decent și să ofere o plasă de siguranță socială celor care, din diverse motive, nu au reușit să contribuie la sistemul de pensii. Mai mult, acest sprijin poate avea un impact pozitiv asupra educației copiilor din familiile defavorizate, oferindu-le șansa la un viitor mai bun.

Sursă foto: Shutterstock

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