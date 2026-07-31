Răzvan Kovacs spune că nu și-a mai văzut copiii de o lună. „Nu știu unde sunt, nu știu cu cine sunt!” Ce a dezvăluit despre Ema Oprișan

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Răzvan Kovacs a decis să vorbească deschis despre o situație delicată din viața sa personală. După o perioadă în care a încercat să rezolve totul în afara spațiului public, fostul concurent de la Insula Iubirii susține că a fost privat complet de dreptul de a-și vedea copiii de aproape patru săptămâni.

Mai mult decât atât, el susține nu are nicio informație despre locul în care se află cei mici și nici despre persoanele care îi au în îngrijire.

Incertitudine totală și încercări disperate de a da de urma copiilor

Liniștea fostului concurent a fost zdruncinată de imposibilitatea de a lua legătura cu propria familie. Lipsit de opțiuni, Răzvan Kovacs a ajuns în situația de a urmări rețelele de socializare ale fostei sale partenere doar pentru a deduce orașul sau zona în care s-ar putea afla copiii. Observând că aceasta postează imagini din București, unde ia parte la diverse proiecte de televiziune, el presupune că cei mici s-ar afla tot în capitală, deși nu are nicio confirmare fermă.

Disperarea lui este amplificată de faptul că a fost lăsat complet în întuneric. El mărturisește că starea de incertitudine este greu de îndurat: „Asta se referă la faptul că eu sunt privat de a-mi vedea copiii de aproape o lună de zile. Adică nu știu unde sunt, nu știu cu cine sunt… Adică nu știu unde sunt, nu știu cu cine sunt… Văd unele postări pe care ea le mai pune fără copii, adică poți să aproximezi pe unde e zona, ca idee” – a spus el pentru Spynews.ro.

Comunicare complet blocată și punți rupte între fosta parteneră și familie

Relația dintre cei doi fosti parteneri s-a deteriorat iremediabil, iar canalele normale de dialog s-au închis definitiv. Răzvan susține că a încercat să afle vești despre copii prin intermediul apropiaților și chiar al mamei sale, însă demersurile au fost inutile. Fosta lui parteneră a ales să o blocheze pe soacra sa, întrerupând orice punct de contact.

Bărbatul insistă că nu îl interesează în niciun fel viața personală a fostei sale parteneri și nici eventualele schimbări din activitatea acesteia. Singura sa preocupare o reprezintă copiii. Cu toate acestea, el s-a lovit constant de un zid de tăcere, fiindu-i refuzat accesul chiar și la informații de bază legate de starea de sănătate și rutina zilnică a celor mici.

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„Eu cu Ema nu mai comunic de ceva timp. Am avut interacțiuni prin intermediul mamei mele sau a apropiaților dintre noi, cumva. Adică interacțiunea dintre noi, comunicarea dintre noi cumva este oprită de foarte mult timp. A blocat-o și pe mama mea.

Nu știu de ce, din punctul meu de vedere nu s-a întâmplat nimic, nu s-a schimbat nimic în ce s-a întâmplat în viața mea. Nu știu ce s-a întâmplat în viața ei, dar nici nu mă afectează… Adică nu mă afectează schimbările din viața ei, ca să pot să-ți explic. Ea tot îmi explică anumite povești din viața ei și i-am zis că nu mă interesează viața ei, mă interesează copiii mei, ce fac, cum fac. Dar nu…”, a completat acesta.

Dezamăgire profundă și paralelă cu un episod din trecut

Pus în fața acestei situații pe care o consideră injustă, Răzvan subliniază că el nu ar fi apelat niciodată la o astfel de măsură radicală, indiferent de conflictele dintre ei. Kovacs își amintește că un episod similar s-a petrecut în trecut cu tatăl primului copil al Emei (Noah). La acel moment, Răzvan a fost cel care a intervenit pentru ca tatăl băiatului să poată păstra legătura cu fiul său și să primească vești.

Regretul fostului concurent este cu atât mai mare cu cât din cercul de prieteni ai fostei partenere nu a apărut nicio mână întinsă. Deși a fost alături de acești apropiați în momente dificile, oferindu-le sprijin moral sau financiar, niciunul nu a avut inițiativa de a-i trimite măcar o fotografie cu copiii pentru a-l asigura că sunt bine.

Trăgând linie, Răzvan Kovacs menționează că nu intenționează să creeze haos sau să ia decizii impulsive, oferind o singură clarificare fermă: „Nu este ca și cum cineva își imaginează că mă duc peste ei și intru în casă să le iau copiii”. El preferă să lase calea legală să rezolve această criză de familie.

Foto – Facebook

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