Maria Avram și Cătălin Brânză, mărturisiri despre episodul din baie, de la Insula Iubirii: „Să fiu diplomat sau sincer?” 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fanii Insula Iubirii au avut ocazia să vadă joi, 29 iulie, ediția a doua din emisiunea Insula Iubirii – Reuniuni . Maria Avram și ispita Cătălin Brânză s-au întâlnit din nou, iar bărbat a vorbit despre celebrul episod din baie, când s-au sărutat.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Maria Avram și Cătălin Brânză

Maria Avram și Cătălin Brânză au trăit începutul unei idile la Insula Iubirii, după ce soțul ei, Marius Avram, s-a apropiat de ispita Oana Monea.

La un an de la terminarea sezonului 9 al emisiunii, Maria Avram și soțul ei au stat față în față cu ispita Cătălin Brânză. Radu Vâlcan a abordat subiectul sărutului din baie dintre Maria și Cătălin.

Citește și: Oana Monea și Maria Avram, replici acide la „Insula iubirii: Reuniuni”: „Mi se pare mie sau Mariei îi este prea mic nasul?”

Fosta concurentă a negat la acel moment că s-a sărutat pe ascuns în baie cu ispita masculină, însă acum, cei doi au recunoscut public adevărul.

Radu Vâlcan le-a reamintit celor trei ce s-a întâmplat pe insulă, inclusiv apropierile și bilețelele dintre Maria și Cătălin. Apoi, au ajuns la subiectul controversat al sărutului, pe care Maria nu l-a recunoscut niciodată.

Citește și: Maria Avram, de la Insula Iubirii, s-a enervat după o replică dată de ispita Oana Monea. Fostă concurentă a recunoscut bătaia din sezonul trecut

Radu Vâlcan: Legat de sărutul din baie…

Maria Avram: Nici nu știu cum să mă raportez la acea parte. Probabil dacă nu eram așa cum eram atunci, în momentul respectiv, copleșită din mai multe puncte de vedere, cu siguranță lucrurile stăteau altfel. (…)

Nu știu dacă am vrut să ascund vreo secundă. (…) Mai degrabă nu eram complet lucidă, pentru că de regulă, eu dacă fac orice prostie, spun că am făcut lucrul respectiv. (…) A fost sărut acolo, da. Dacă nu era loc pentru a treia persoană sau dacă era totul perfect, cu siguranță Cătă nu-și avea locul acolo. Orice am făcut acolo am făcut pentru că am simțit. Atașamentul față de Cătălin a fost real, dar nu am uitat de Marius.

Radu Vâlcan: Spune-mi tu dacă a făcut Maria ceva greșit.

Marius Avram: Trebuia să își asume, să vorbească clar ce simte… nu să trimită bilețele de dragoste. Nu am nici un resentimente.

Cătălin Brînză: Vreau să clarific niște chestii. Nu am făcut nimic intenționat sau forțat. Tot ceea ce am făcut acolo a fost natural.

Marius: Intenția din partea ei nu a fost să te sărute

Maria Avram: Cătălin nu m-a forțat să mă sărut cu el. Nu există așa ceva. Eu eram sub influența alcoolului, iar lucrurile au venit de la sine. Dar Cătălin nu m-a luat cu forța să mă sărute.

Marius: La vremea respectivă amândoi au susținut că a fost un sărut forțat, iar acum spun că nu a fost nimic forțat. Sunt puțin bulversat. Mă deranjează, dar o să avem o discuție după.

Marius Avram credea că bilețelele erau pentru el

După ce s-au împăcat, Maria l-a făcut pe soțul ei să creadă că bilețelele pe care i le-a scris ispitei erau, de fapt, pentru ca Marius să le vadă, de pe cealaltă insulă. După reuniune, Marius Avram a început să se îndoiască de acest lucru.

Citește și: Cum arăta Maria Avram de la „Insula Iubirii” în urmă cu câțiva ani, înainte de intervențiile estetice. Fanii au observat rapid diferențele de look. „Poza asta arată câte operații are…”

Maria Avram: Era destul de devreme, 9-10 zile, iar sentimentele mele nu erau intense față Cătălin. Nu pot să spun acum că a fost o chestie gândită, a fost o chestie „Stai puțin că ți-o fac eu ție, Marius”. Îmi cer scuze Cătălin, dar așa a fost gândită.

Radu Vâlcan: Tu o crezi, Cătălin?

Cătălin Brînză: Vreți să fiu diplomat sau sincer? Nu cred. Poate ai făcut-o în ideea de răzbunare, dar emoția pe care tu ai transmis-o a fost total diferită de ceea ce spui.

Radu Vâlcan: Deci mesajul nu a fost pentru Marius?

Maria Avram: Categoric nu. A fost o replică pentru Cătălin, dar cu intenția de a ajunge la Marius.

Marius: După ce ne-am împăcat și am avut această discuție despre mesaje, ea m-a făcut să înțeleg că o mare parte din mesaje au fost către mine. Nu știu dacă este adevărat sau nu.

Maria Avram: Așa au fost lucrurile la momentul respectiv.

Urmărește-ne pe Google News