Prima imagine cu Laura Cosoi și a cincea fetiță, Nina: „Pur și simplu nu mă satur să o privesc”

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Laura Cosoi a devenit mamă pentru a cincea oară pe 30 iulie când a născut-o natural pe Nina, mezina familiei. Prima lor fotografie împreună emană emoție și fericire pură.

Prima imagine cu Laura Cosoi și a cincea fetiță, Nina

Laura Cosoi radiază de fericire după ce a devenit mamă pentru a cincea oară! Prezentatoarea de la Antena Stars și-a întâmpinat noua fetiță, Nina, pe 30 iulie 2026, iar bucuria acestui moment unic este de nedescris. Prima imagine cu Laura și fetița ei surprinde perfect emoția unei mame împlinite.

Familia Cosoi-Curticăpean s-a mărit, iar pe chipul Laurei se citește o fericire nemărginită. Într-o fotografie distribuită la Instagram Story, vedeta poate fi văzută ținându-și în brațe fetița nou-născută, cu un zâmbet larg care reflectă dragostea și împlinirea pe care le simte. „Pur și simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol!”, a mărturisit Laura pe rețelele sociale.

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Adela Popescu a vizitat-o pe Laura Cosoi la maternitate după a cincea naștere

Laura a adăugat: „Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume”.

Vedeta nu a avut parte doar de sprijinul necondiționat al soțului său, Cosmin Curticăpean, ci și de vizita prietenilor apropiați, printre care și Adela Popescu, care a venit să o felicite la maternitate. Bucuria revederii, alături de emoția proaspetei mămici, au fost surprinse în imagini de colecție împărtășite în mediul online.

Cu cinci fetițe care îi luminează viața, Laura Cosoi spune că se simte împlinită din toate punctele de vedere. „Te iubim, Nina. Suntem binecuvântați!”, a scris ea, exprimând recunoștința pentru familia sa minunată.

Laura așteaptă cu nerăbdare să o ducă pe micuța Nina acasă și să înceapă acest nou capitol alături de cei dragi.

Foto: Instagram

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