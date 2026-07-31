Lidia Buble, schimbare îndrăzneață de look: „Nu regret absolut deloc decizia”. Cum arată acum artista

Lidia Buble știe cum să rămână în centrul atenției! Recent, artista și-a surprins fanii cu o transformare radicală de look, atrăgând imediat numeroase reacții. Aceasta a optat pentru un breton îndrăzneț, o schimbare pe care o plănuia de ceva vreme.
Pe lângă pasiunea pentru schimbările de look, Lidia Buble este cunoscută și pentru alegerile sale vestimentare îndrăznețe. Unele dintre acestea au stârnit controverse, dar artista nu s-a lăsat niciodată intimidată.
Printre cele mai discutate apariții ale sale se numără o fotografie topless, în care își acoperă bustul cu un braț și ține un pahar cu pai în cealaltă mână, postată cu descrierea provocatoare „100% sugar”.
Postarea a generat o avalanșă de reacții pe rețelele sociale, de la complimente la critici dure. Unii au apreciat îndrăzneala, în timp ce alții au considerat imaginea nepotrivită.