Lidia Buble, schimbare îndrăzneață de look: „Nu regret absolut deloc decizia”. Cum arată acum artista

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Lidia Buble a surprins fanii cu o nouă schimbare de look. Artista și-a făcut breton, inspirată de personaje din filme celebre, și spune că noul stil reflectă perfect personalitatea ei.

Lidia Buble, schimbare de look

Lidia Buble știe cum să rămână în centrul atenției! Recent, artista și-a surprins fanii cu o transformare radicală de look, atrăgând imediat numeroase reacții. Aceasta a optat pentru un breton îndrăzneț, o schimbare pe care o plănuia de ceva vreme.

„Gata, se întâmplă. O să îmi fac mult bretonul așteptat”, a declarat Lidia Buble înainte de a se lăsa pe mâna specialistului.

Artista a recunoscut că, dacă hairstylistul său nu ar fi fost disponibil, ar fi îndrăznit să se tundă singură.

„Sigur mă tundeam. Îmi făceam breton în baie. Tu înțelegi că m-am uitat pe Pinterest și mă uitam și la bretonul ăla pe care îl prindeam cu agrafa…”, a povestit ea cu umor.

Inspirația finală a venit de la un personaj iconic din filmul „Scarface”.

Rezultatul? O transformare care i se potrivește perfect și pe care Lidia Buble o adoră.

„Sunt super mega happy și încântată. Nu regret absolut deloc decizia pe care am luat-o”, a mărturisit ea, radiind de fericire.

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Fotografia cu care a stârnit controverse

Pe lângă pasiunea pentru schimbările de look, Lidia Buble este cunoscută și pentru alegerile sale vestimentare îndrăznețe. Unele dintre acestea au stârnit controverse, dar artista nu s-a lăsat niciodată intimidată.

Printre cele mai discutate apariții ale sale se numără o fotografie topless, în care își acoperă bustul cu un braț și ține un pahar cu pai în cealaltă mână, postată cu descrierea provocatoare „100% sugar”.

Postarea a generat o avalanșă de reacții pe rețelele sociale, de la complimente la critici dure. Unii au apreciat îndrăzneala, în timp ce alții au considerat imaginea nepotrivită.

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„Nu ți-ar fi rușine de tatăl tău care este pastor să pozezi în halul ăsta?”, a comentat un internaut.

Cu toate acestea, Lidia Buble continuă să-și exprime creativitatea fără rețineri, rămânând fidelă stilului său unic.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Lidia Buble după schimbarea de look

Sursă foto: Instagram

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