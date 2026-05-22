Diandra Moga, transformare radicală! Și-a făcut mai multe operații estetice și nu mai arată deloc ca ispita de la „Insula iubirii”

Diandra Moga, fosta ispită de la „Insula Iubirii”, a trecut printr-o transformare radicală. Aceasta și-a topit acidul din buze, și-a făcut operații estetice și a renunțat la afacerea cu haine pe care o avea. Femeia care l-a făcut pe Andrei Rotaru să pice testul fidelității s-a reinventat și nu mai vrea să știe de zilele în care era ispită.

Diandra Moga, cunoscută pentru aparițiile ei controversate la „Insula Iubirii” și „Survivor România”, este astăzi de nerecunoscut. Fosta ispită și-a redefinit imaginea, adoptând un stil sofisticat, specific unei femei de afaceri. Această transformare vine în contextul unei schimbări profunde, atât fizice, cât și profesionale, ce marchează o nouă etapă în viața sa.

Una dintre cele mai evidente schimbări ale Diandrei este renunțarea la buzele voluminoase și extensiile de păr. După ce a devenit cunoscută în urma participării la „Insula Iubirii”, aceasta a decis să își micșoreze buzele, topind acidul hialuronic, pentru un aspect mai armonios.

Decizia a fost apreciată de fani, care au complimentat noul său look.

Totodată, recent, pe 21 mai, Diandra a trecut pragul medicului estetician pentru a-și redefini linia maxilarului, o procedură estetică pe care a prezentat-o cu mândrie pe Instagram, descriind rezultatul final drept „Jawline restored”.

De la ispită la antreprenor

După ce și-a făcut un nume în televiziune, Diandra și-a îndreptat atenția către antreprenoriat. Anterior, ea a deținut un brand de haine și s-a declarat „antreprenoare în lumea modei”. Deși această afacere nu a ajuns în topul succeselor financiare, pasiunea pentru business a rămas o constantă în viața ei.

În prezent, bruneta este agent imobiliar, ocupându-se de închirierea și vânzarea locuințelor de lux din zona de nord a Bucureștiului. În plus, ea se promovează online drept „Curator of refined spaces”.

În mai 2026, Diandra Moga a lansat o nouă inițiativă, un salon de înfrumusețare, descris drept „un refugiu pentru feminitate”.

„Construim mai mult decât un simplu brand; creăm o a doua casă. Un sanctuar în care fiecare femeie este primită cu brațele deschise într-o familie care o celebrează”, a explicat Diandra pe Instagram.

Pe lângă activitățile sale antreprenoriale, fosta ispită a fost și concurentă la „Survivor România” în 2025. Aceasta a mărturisit pentru Libertatea că participarea la emisiune a fost un vis de-al ei, alimentat de pasiunea pentru sport și un stil de viață sănătos.

„Eu mi-am dorit experiența asta de mulți ani. Am aplicat cândva în trecut, înainte de Insula Iubirii, dar nu am fost chemată. E un vis mai vechi de-al meu”, a declarat ea.

Sursă foto: Instagram

