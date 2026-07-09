Ema Oprișan, ironie usturătoare la adresa lui Răzvan Kovacs: „Este deja destul de rușinos”

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Ema Oprișan, mai incisivă decât niciodată. Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, vrea să finalizeze divorțul de Răzvan Kovacs, la adresa căruia a făcut o ironie dureroasă . Internauții așteaptă reacția DJ-ului.

Ema Oprișan, ironie usturătoare la adresa lui Răzvan Kovacs

După o relație turbulentă de patru ani cu Răzvan Kovacs, Ema Oprișan continuă să atragă atenția prin înțepăturile sale de pe rețelele sociale la adresa fostului partener. Fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 7, a lansat noi săgeți către tatăl fiicei sale. „Fără răzbunare, pentru că într-o zi fata lui va spune: «Niciodată nu voi vrea să mă căsătoresc cu un bărbat precum e tatăl meu». Asta este deja destul de rușinos”, a scris Ema Oprișan, pe Instagram.

Deși au trecut mai multe luni de la despărțire, tensiunile dintre Ema Oprișan și Răzvan Kovacs nu au luat sfârșit. Relația lor a devenit un subiect fierbinte după ce au participat împreună la Insula Iubirii, sezonul 7, unde el a călcat strâmb, dar ea l-a iertat. După reality show s-au căsătorit și au devenit părinții unei fetițe, Luna, care are un frate mai mare, Noah, dintr-o fostă relație a Ellei. La începutul acestui an Răzvan și-a părăsit familia pentru Ella Vișan, o fostă concurentă la Insula Iubirii, sezonul 9, de care s-a despărțit între timp.

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Ema Oprișan așteaptă divorțul de Răzvan Kovacs

Ema Oprișan așteaptă cu nerăbdare pronunțarea divorțului, o etapă juridică ce le-ar permite amândurora să se desprindă oficial de trecutul tumultuos. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Ema a folosit cuvinte pline de ironie, adresate admiratoarelor fostului ei partener: „Mi-aș dori să primesc o notificare de acest gen, în care să scrie: «Răzvan a intentat divorțul», astfel se poate distra și el, la fel și domnișoarele lui, fără să se mai simtă în plus pe lângă noi”.

În ciuda tensiunilor, cei doi sunt nevoiți să comunice pentru binele fiicei lor.

Foto: Instagram

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