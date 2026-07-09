De ce s-au despărțit Giulia și Vlad Huidu în 2009. Adevărul pe care l-au ținut departe de public timp de 15 ani: „Voiam să mă distrez”

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Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au vorbit deschis despre despărțirea lor din 2009, când, timp de un an și jumătate, au decis să pună punct relației lor. De atunci au trecut 15 ani, iar cei doi formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc.
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, un cuplu admirat pentru stabilitatea lor în lumea showbizului, și-au deschis recent sufletele într-un interviu sincer, dezvăluind un capitol mai puțin cunoscut al relației lor. Deși acum formează o familie fericită alături de cei doi copii, Antonia Sabina (născută în aprilie 2012) și Eduard Mikael (născut în aprilie 2015), drumul lor nu a fost lipsit de obstacole.
Programul încărcat al Giuliei Anghelescu, care implica concerte aproape în fiecare weekend și dese plecări în timpul săptămânii, contrasta puternic cu dorința soțului ei de a petrece mai mult timp împreună.
„Noi ne-am separat pentru că eram într-o perioadă în care ea muncea foarte mult, era plecată de acasă, iar eu voiam să mă distrez. Ea își dorea să stea acasă, să vedem un film împreună. Ea nu voia să mai iasă”, a explicat Vlad Huidu despre dinamica tensionată care i-a distanțat temporar.
„A luat-o fiecare pe drumul lui. Eu nu am crezut că o să fie ceva chiar atât de serios. M-am gândit că în câteva zile o să ne revedem și o să fie gata”, a mărturisit artista, subliniind că această pauză neașteptată a fost, de fapt, o lecție necesară.
„Cred că dacă nu s-ar fi întâmplat așa… nu aveam nicio șansă să ajungem astăzi aici”, a subliniat Giulia Anghelescu.