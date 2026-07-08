Ce face astăzi Simona Amânar. Campioana olimpică locuiește la Timișoara, are trei copii și inspiră o nouă generație

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Campioana olimpică Simona Amânar, acum mamă a trei copii, promovează activ sportul în rândul copiilor. Locuiește la Timișoara și continuă să fie un simbol al performanței și disciplinei în gimnastică.

Ce face astăzi Simona Amânar

Simona Amânar, un nume care continuă să inspire generații prin exemplul său, își trăiește viața departe de podiumurile olimpice, dar aproape de inima sportului românesc. Fosta campioană olimpică, recunoscută pentru săritura care îi poartă numele, își canalizează energia în educație, familie și promovarea sportului în rândul copiilor. Cancan notează că implicarea sa constantă în proiecte sportive și educaționale o menține în centrul atenției publicului, chiar și la 26 de ani de la retragerea din competiții.

O viață dedicată educației și mișcării pentru copii

Cu ocazia Zilei Olimpice, Simona Amânar a fost prezentă la Crosul Olimpic de la Șirnea, un eveniment care a reunit peste 500 de copii și 20 de cicliști. Fosta gimnastă a împărtășit pe rețelele sociale entuziasmul unei zile dedicate valorilor olimpice: „Mișcarea olimpică ne amintește că adevărata performanță se construiește prin muncă, disciplină, respect și solidaritate. MAI REPEDE, MAI SUS, MAI PUTERNICI – ÎMPREUNĂ”.

Această filosofie o ghidează în toate inițiativele sale. Recent, în cadrul unui eveniment din Timiș, Simona s-a întâlnit cu sute de copii, încurajându-i să adopte un stil de viață activ: „Mă bucur de fiecare dată când văd atât de mulți copii activi, plini de energie și entuziasm, descoperind bucuria sportului și a mișcării”.

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O moștenire sportivă care dăinuie

Simona Amânar rămâne o figură emblematică pentru gimnastica mondială, iar săritura „Amânar” este un testament al talentului și muncii sale. Executată pentru prima dată la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000, săritura continuă să fie una dintre cele mai dificile elemente din codul internațional al gimnasticii. Potrivit Agenției Naționale pentru Sport, doar 15 gimnaste din întreaga lume au reușit să o execute corect până în prezent.

Într-un interviu din cadrul proiectului „Anul Nadia”, Simona a vorbit despre influența pe care Nadia Comăneci a avut-o asupra carierei sale: „Imaginea Nadiei a reprezentat pentru mine un model de urmat. Mă bucur mult că sunt contemporană cu ea și că fac parte din elita gimnasticii românești alături de Nadia”.

Aproape de familie, aproape de sport

Astăzi, Simona locuiește la Timișoara alături de soțul său, Cosmin Tabără, și cei trei copii ai lor. Viața de familie a fost construită cu răbdare și respect, așa cum povestește ea însăși: „Bunul-simț, respectul și încrederea ne-au apropiat și am ajuns să construim această familie. Avem trei copii minunați”.

Deși nu mai concurează, Simona își păstrează legătura strânsă cu gimnastica. Este arbitru internațional, a fost vicepreședinte al Federației Române de Gimnastică și director al Academiei Olimpice Române. Își folosește experiența pentru a promova valorile sportului în rândul noilor generații, mergând frecvent în școli: „Trăim vremuri dificile, iar modelele reprezentate de sportivi care au avut succes prin muncă reală trebuie scoase în față și urmate”.

Foto: Instagram; Facebook

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