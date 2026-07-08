Andreea Raicu, mărturisiri despre perioada cumplită prin care a trecut: „Pur și simplu cedase. Abia mai târziu am înțeles de ce” 

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Andreea Raicu a atras atenția cu privire la una dintre cele mai întâlnite probleme ale zilelor noastre: epuizarea psihică și mentală. Vedeta a vorbit despre ce credea că înseamnă succesul și cum i-a arătat viața că pauzele și echilibrul sunt esențiale în viața unui om.

Andreea Raicu, mesaj emoționant despre epuizare mentală și psihică

Într-o postare publicată pe Instagram, Andreea Raicu le-a mărturisit oamenilor că obișnuia să își umple agenda, crezând că valoarea unei persoane este dată de cât de mult muncește. Și-a dat seama ulterior că îi este afectată sănătatea.

„Ani la rând am confundat epuizarea cu succesul. Credeam că o viață împlinită înseamnă să am agenda plină, să rezolv mereu ceva și să fiu ocupată din momentul în care mă trezeam până când adormeam. Și nu eram doar eu.

Am ajuns să admirăm oamenii care sunt mereu ocupați, ca și cum valoarea noastră s-ar măsura în cât de mult muncim și cât de puțin ne oprim. Problema este că poți să-ți păcălești mintea o vreme. Corpul, niciodată”, a mărturisit vedeta.

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Ea a spus că a văzut foarte bine efectele acestui stilde viață în vacanțe, când credea că se va bucura de relaxare, dar primele zile erau destinate pentru somn, iar când nu se întâmpla asta, se îmbolnăvea. Andreea Raicu a mărturisit că era felul în care corpul ei încerca să recupereze lunile în care a fost suprasolicitat.

„Mi se întâmpla foarte des ca, după luni întregi în care mergeam cu accelerația la maximum, să plec în vacanță convinsă că, în sfârșit, o să mă odihnesc. Îmi imaginam dimineți liniștite, plimbări, o carte bună și zile în care să nu mă grăbesc nicăieri.

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Numai că, de multe ori, primele două zile ajungeam să dorm aproape continuu sau chiar mă îmbolnăveam. Și mă întrista enorm, pentru că așteptasem vacanța aceea luni întregi. În sfârșit aveam timp să mă bucur de locul în care eram, dar corpul meu nu mai avea energie pentru nimic. Pur și simplu cedase. Abia mai târziu am înțeles de ce”.

Ce sfat le-a dat oamenilor

Andreea Raicu a spus că majoritatea oamenilor trăiesc cu accelerația la maximum, motiv pentru care corpul nu ține pasul.

„Cred că asta facem foarte multe dintre noi. Trăim cu accelerația la maximum, iar când ajungem în vacanță realizăm că nu reușim să ne relaxăm imediat, nu putem să stăm fără să facem ceva. Mintea este tot la ce am lăsat acasă, mâna caută telefonul aproape fără să-și dea seama, iar corpul încearcă, în sfârșit, să recupereze lunile în care a fost ignorat.

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„Nu suntem făcute să alergăm sprinturi toată viața. Suntem făcute pentru maraton. Iar un maraton nu se termină bine dacă alergi în fiecare zi ca și cum ar fi ultimii o sută de metri. Corpul nu cedează dintr-odată. El îți spune ce are nevoie luni întregi. Noi îl auzim abia când începe să strige.

Sunt curioasă câte dintre voi ați trăit asta. Ați plecat vreodată în vacanță convinse că acolo, în sfârșit, o să vă odihniți și ați descoperit că organismul era atât de epuizat, încât tot ce putea să facă era să doarmă sau să se îmbolnăvească?”, a încheiat vedeta mesajul.

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