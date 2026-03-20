Home > Vedete > Andreea Raicu, mesaj dur pentru cei care spun „arăți bine pentru vârsta ta”. Vedeta o spune direct: „Nu e un compliment”

Andreea Raicu, mesaj dur pentru cei care spun „arăți bine pentru vârsta ta". Vedeta o spune direct: „Nu e un compliment"

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.  Actualizat 20.03.2026, 14:06

Andreea Raicu a vorbit despre complimentul deghizat „arăți bine pentru vârsta ta”, spunând că este un lucru pe care îl aude des, însă ascunde o presiune socială subtilă la adresa femeilor. Iată ce a spus vedeta despre acest compliment.

Andreea Raicu, sfat pentru cei care le spun femeilor că arată bine pentru vârsta lor

Orice femeie trecută de 40 de ani a auzit, la un moment dat, în viață complimentul „arăți bine pentru vârsta ta”. Deși la un prim auz poate părea un compliment frumos, el ascunde o presiune pe care societatea o pune asupra femeii, aceea de a arăta cât mai tânără și de a își ascunde vârsta, este de părere Andreea Raicu.

Vedeta a analizat mesajul din spatele acestor cuvinte și formularea ascunde existența unui standard ideal, cel al tinereții.

Citește și: Cum arată Andreea Raicu în costum de baie, la 48 de ani. Vedeta a fost în centrul atenției

Vestea momentului în televiziune vine de la PRO TV! O mare vedetă se întoarce pe post, după 20 de ani!! „Sunt încântată”
„Arăți bine pentru vârsta ta.Este unul dintre cele mai elegante moduri în care societatea îți amintește că, teoretic, ar fi trebuit să începi să dispari. Da, știu că sună dur. Mult timp am luat fraza asta ca pe un compliment. Zâmbeam, mulțumeam și mergeam mai departe. Până când am realizat ce se ascunde, de fapt, în ea.

De ce trebuie să existe „pentru vârsta ta”? De ce nu este suficient „arăți bine”? De ce e nevoie să mă raportați constant la o versiune mai tânără a mea, ca și cum aceea ar fi standardul maxim, iar tot ce urmează este o scădere acceptabilă?”, scrie Andreea Raicu.

Ce au descoperit Adriana Bahmuțeanu și avocata ei în niște documente care îl vizau pe Silviu Prigoană, la un an de la moartea afaceristului. „Banii au fost…”
„Începi să incomodezi pe măsură ce înaintezi în vârstă”

Vedeta este de părere că societatea tolerează mai ușor femeia tânără și că pe măsură ce o femeie înaintează în vârstă, începe să incomodeze pentru felul în care se poartă.

Citește și: Motivul real pentru care Andreea Raicu a renunțat la televiziune: „Aveam nevoie să mă opresc”

O femeie matură nu mai caută validare și nici nu mai cere permisiune pentru tot. Atunci, începe să ocupe spațiu și să fie asumată în ceea ce este, fără să mai caute să se micșoreze ca să le fie altora mai ușor. Vedeta a vorbit despre femei și despre înaintarea în vârstă a acestora, dar și frumusețea care vine odată cu maturitatea.

„Societatea tolerează mai ușor femeia tânără.

Pe măsură ce înaintezi în vârstă, începi să incomodezi, nu neapărat pentru cum arăți, ci pentru cum te porți.

Nu mai ceri permisiune pentru tot, nu mai cauți validare cu orice preț. Și, sincer, nici nu mai ai răbdare să te micșorezi ca să fie altora mai ușor.

Și mă întreb dacă asta e, de fapt, problema: nu vârsta, ci autonomia.

Ridurile sunt vizibile, dar nu cred că ele deranjează cel mai mult. Cred că deranjează o femeie care știe cine e și nu mai negociază respectul.

Eu nu vreau să arăt bine „pentru vârsta mea”. Vreau să arăt bine pentru mine. Vreau să mă simt bine în pielea mea, în etapa în care sunt, cu toată experiența, vulnerabilitatea și forța pe care anii mi le-au adus. Vârsta nu este un dezavantaj, este o acumulare. De discernământ, de curaj, de limite sănătoase.

Citește și: Cine este iubitul Andreei Raicu? A prezentat-o familiei lui

Sunt curioasă: ți s-a spus vreodată „arăți bine pentru vârsta ta”? Cum ai simțit complimentul ăsta, ca validare sau ca o mică înțepătură elegantă?”, și-a încheiat vedeta mesajul.

Libertatea.ro
Chef Orlando Zaharia, povestea din spatele succesului: de la trezit la 5 dimineața la bucătăriile de top. „La 16 ani, eram pe picioarele mele”
Chef Orlando Zaharia, povestea din spatele succesului: de la trezit la 5 dimineața la bucătăriile de top. „La 16 ani, eram pe picioarele mele”
Fanatik
Antrenorul care l-a înlocuit pe Cristi Chivu, declarații tari după Fiorentina – Inter 1-1. Ce spune de criza liderului din Serie A
Antrenorul care l-a înlocuit pe Cristi Chivu, declarații tari după Fiorentina – Inter 1-1. Ce spune de criza liderului din Serie A
GSP.ro
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Cine a fost, cu adevărat, Chuck Norris? 5 centuri negre, 35 de Dani: „A numărat până la infinit. De două ori”
Click.ro
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
Gabriela Cristea dezvăluie motivul pentru care a cumpărat casa din Italia. Cum va arăta conacul după renovare: „Vom cotrobăi prin comorile lăsate de cei care au locuit înainte”
TV Mania
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Redactia.ro
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
Mircea Lucescu s-a decis: Ionuț Radu, înlocuit cu Laurențiu Popescu la naționala României. Portarul vine din vacanță direct în cantonament
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cine a fost Kaspar Hauser, misteriosul copil apărut din senin în inima Germaniei?
Ce tarife are Andra la evenimente. Artista a crescut prețurile în 2026
Analia Selis, mărturisiri neștiute despre divorțul de Răzvan Suma, la șapte ani de la separare. "A fost cel mai negru moment din viața mea!" Artista privește astăzi iubirea cu alți ochi
Cillian Murphy, dezvăluiri exclusive din culisele filmului „Peaky Blinders: Bărbatul nemuritor”: „Când ai interpretat un personaj atât de mult timp, ajungi, într‑un fel, să faci un schimb de atomi cu el”
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
BOMBĂ în showbiz! Andreea Popescu și Rareș Cojoc s-au ÎMPĂCAT! Au decis că așa este cel mai bine de dragul celor trei copii pe care îi au!

Ce tarife are Andra la evenimente. Artista a crescut prețurile în 2026
Ce tarife are Andra la evenimente. Artista a crescut prețurile în 2026
Analia Selis, mărturisiri neștiute despre divorțul de Răzvan Suma, la șapte ani de la separare. "A fost cel mai negru moment din viața mea!" Artista privește astăzi iubirea cu alți ochi
Analia Selis, mărturisiri neștiute despre divorțul de Răzvan Suma, la șapte ani de la separare. "A fost cel mai negru moment din viața mea!" Artista privește astăzi iubirea cu alți ochi
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Nu l-a uitat nici anul acesta de ziua lui! Demi Moore, gest emoționant pentru Bruce Willis la împlinirea a 71 de ani. Cum arată acum actorul care se luptă cu o boală dificilă
Nu l-a uitat nici anul acesta de ziua lui! Demi Moore, gest emoționant pentru Bruce Willis la împlinirea a 71 de ani. Cum arată acum actorul care se luptă cu o boală dificilă
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Anamaria Prodan, reacție incredibilă după ce s-a zvonit că Dan Alexa ar fi avut o relație cu Andreea Popescu: “Un bărbat…”
Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck. Cum s-a schimbat dinamica lor după separare. Actrița și actorul au împreună trei copii: "Destrămarea unei familii..."
Jennifer Garner, dezvăluiri oneste despre divorțul de Ben Affleck. Cum s-a schimbat dinamica lor după separare. Actrița și actorul au împreună trei copii: "Destrămarea unei familii..."
Nicola Peltz trezește îngrijorare cu pierderea alarmantă în greutate. De ce a slăbit atât de mult soția lui Brooklyn Beckham
Nicola Peltz trezește îngrijorare cu pierderea alarmantă în greutate. De ce a slăbit atât de mult soția lui Brooklyn Beckham
Este vestea momentului în showbiz! Artista noastră și soțul ei s-au despărțit după 13 ani de căsnicie. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care și-au spus adio: "Am încercat să salvez relația"
Este vestea momentului în showbiz! Artista noastră și soțul ei s-au despărțit după 13 ani de căsnicie. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care și-au spus adio: "Am încercat să salvez relația"
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Cluj: Aproximativ 1.700 de posturi ar putea fi reduse în administrațiile locale
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
Presiuni asupra lui Viktor Orbán, Liderii UE cer deblocarea urgentă a finanțării pentru Ucraina
Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani
Cum arată astăzi Elena Hasna, fetița-fenomen de la Next Star. Cu greu o mai recunoști la 24 de ani
Horoscop 23 martie 2026. Scapă de o problemă uriașă. O zodie primește șansa unui nou început
Horoscop 23 martie 2026. Scapă de o problemă uriașă. O zodie primește șansa unui nou început
Horoscop 22 martie 2026. Atrage banii ca un magnet. Primește o mărire de salariu, scapă de datorii și plănuiește o vacanță de lux
Horoscop 22 martie 2026. Atrage banii ca un magnet. Primește o mărire de salariu, scapă de datorii și plănuiește o vacanță de lux
Gabriela Cristea, detalii neștiute despre regulile din familia ei. Ce le cere fetelor să respecte. "Eu sunt polițistul rău din casă!"
Gabriela Cristea, detalii neștiute despre regulile din familia ei. Ce le cere fetelor să respecte. "Eu sunt polițistul rău din casă!"
Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche”
Diana Enciu și Cristian Șimonca, dezvăluiri rare despre începutul poveștii lor de iubire și viața de familie: „Ea e sufletul meu pereche”
Avocată din Capitală, păgubită cu 10.000€ prin metoda "coletul": "Zeci de tranzacţii făcute de pe contul meu"
Avocată din Capitală, păgubită cu 10.000€ prin metoda "coletul": "Zeci de tranzacţii făcute de pe contul meu"
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
BOMBA ANULUI, ce avansată e sarcina!! 🚨 Actrița adorată de noi, românii, așteaptă dintr-o clipă-n alta copil de la SOȚIA ei!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Gata! Rares Cojoc, în brațele celei mai comentate femei, azi, la nici o săptămână de când au anunțat divorțul! Imaginile serii sunt mai grăitoare ca o mie de cuvinte!
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Daciana Sârbu, confesiuni în premieră despre Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Care a fost prima condiție să aibă o relație, cum a început povestea lor și ce spune despre viitor. ”Toată viața am fost judecată și bârfită!”
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Bani mulți, noroc colosal, ghinion spulberat!
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Traian Băsescu, anunț fulger prin care a avertizat direct toată România: „Situația e mult mai rea”. Apoi l-a adus imediat în discuție pe Ilie Bolojan: „Sunt ținute secret”. Dezvăluire neașteptată
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 25 de ani, înainte să-l adopte pe fiul ei! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
La ce turație trebuie să mergi ca să consumi mai puțin carburant
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
Cine moștenește dacă nu ai copii. Legea pe care puțini o știu și care schimbă totul
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
După plecarea lui Cătălin Măruță, o altă vedetă este aproape să fie dată afară de Pro TV. I s-a înschis emisiunea.
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Cine este Natalie Musteață, românca care a luat Oscarul azi noapte
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Activitatea fizică din viața de zi cu zi care te poate face mai sănătos decât orice antrenament. Care e secretul, potrivit oamenilor de știință
Activitatea fizică din viața de zi cu zi care te poate face mai sănătos decât orice antrenament. Care e secretul, potrivit oamenilor de știință
Ce se întâmplă dacă mănânci prea mult după post? Greșeala care îți poate afecta sănătatea
Ce se întâmplă dacă mănânci prea mult după post? Greșeala care îți poate afecta sănătatea
Horoscop Urania 21-27 martie. Oboseală, tensiuni și adevăruri scoase la lumină
Horoscop Urania 21-27 martie. Oboseală, tensiuni și adevăruri scoase la lumină
Zodia care își schimbă radical viața în APRILIE 2026. Neti Sandu anunță un „restart total”
Zodia care își schimbă radical viața în APRILIE 2026. Neti Sandu anunță un „restart total”
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cătălin Măruță dă lovitura după Pro TV! Ce proiect SECRET lansează prezentatorul și cu cine colaborează. Ce veste!
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Cele mai frumoase rochii de la Oscar 2026! Un detaliu a șocat pe toată lumea și a schimbat regulile jocului la Hollywood. Ce apariție a rămas în istorie?
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Asia Express schimbă harta! 🌏 Antena 1 a anunțat noul „Drum al Mătăsii”: care sunt destinațiile sezonului 9! 8 etape de foc într-o lume ultra-tehnologizată. Vezi cine sunt primii sportivi celebri anunțați în cursă
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Iulia Pârlea, confesiune ȘOCANTĂ despre maternitate! De ce nu a făcut încă pasul cel mare, deși „și-a dorit să fie mamă de mică”? Adevărul te va emoționa!
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
Cu ce se ocupă Ramona Gabor în Dubai, la mai bine de 15 ani de când a părăsit România! Arată complet diferit acum
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Pariu că nu o recunoști! Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele!
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
Avea o frumusețe ireală încă din copilărie. Recunoști fetița? Acum e una dintre cele mai admirate femei din lume
