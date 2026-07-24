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Corina Ciriblan, îndrăgita creatoare de conținut de pe TikTok, a anunțat că așteaptă primul copil. Vestea vine la doar câteva luni după ce a trecut prin drama pierderii unei sarcini, emoționând mii de urmăritori.

Corina Ciriblan este însărcinată

Corina Ciriblan, una dintre cele mai îndrăgite creatoare de conținut de pe TikTok, a împărtășit recent cu comunitatea sa de peste 100.000 de urmăritori o veste emoționantă: este însărcinată și urmează să devină mamă pentru prima dată. Anunțul vine la doar câteva luni după ce a trecut prin pierderea dureroasă a unei sarcini, o experiență care i-a pus la încercare speranța, dar care acum a fost transformată într-un motiv de bucurie.

„În sfârșit, a venit și rândul meu”, a spus Corina într-un videoclip emoționant, postat pe contul său de TikTok.

Tânăra și-a câștigat comunitatea prin sinceritatea cu care împărtășește momente din viața sa, fie ele fericite sau dificile. Într-un mesaj publicat recent, a explicat de ce a fost mai absentă în ultimele luni.

„Nu m-am simțit deloc bine, am fost mai mult la pat. Am primit și multe mesaje de la voi, că o să fiu mai bine, o să-mi treacă. Vă mulțumesc! Dar ce vreau să vă zic este că nu am avut vreo boală, nu m-am îmbolnăvit de ceva, am stat la pat pentru că acest mititel (n.r. arată ecografia) mi-a luat toată energia, toată. Nu știu cum voi rezistați, cum ați trecut prin primele trei luni, pentru că la mine a fost ceva rău, încă am stări, dar mă bucur de ele”, a povestit Corina Ciriblan.

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Influencerița a avut trei luni de sarcină dificile

Această confesiune a generat un val de căldură și empatie din partea urmăritorilor săi, care au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje de susținere și felicitări.

„Felicitări! Ne-ai transmis multă emoție! La ambele sarcini ale mele am fost fix ca tine. O să fie mai ușor de acum. Sarcină ușoară și multă sănătate!”, i-a transmis o admiratoare, în timp ce o altă persoană i-a scris: „Vai ce mă bucur pentru tine, mi-au dat lacrimile de bucurie și emoții”.

După ce a trăit durerea unei pierderi de sarcină, Corina Ciriblan a recunoscut că și-a pierdut pentru o vreme speranța că va deveni mamă. Totuși, anul acesta a adus o schimbare neașteptată și binevenită în viața sa.

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Într-o postare emoționantă pe TikTok, ea a arătat ecografia bebelușului și a vorbit deschis despre cât de dificil a fost primul trimestru al sarcinii, plin de stări de rău și oboseală. Cu toate acestea, tânăra nu și-a pierdut optimismul.

Sprijinul din partea urmăritorilor săi nu a întârziat să apară. Fanii i-au trimis mesaje încărcate de emoție, povești personale și urări de bine.

„Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunile. Maica Domnului să îți protejeze bebelușul și pe tine. Să fiți sănătoși și să ai o sarcină ușoară”, a fost doar unul dintre comentariile care reflectă valul de susținere.

Sursă foto: Instagram

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