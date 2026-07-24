Ioana Ginghină, mesaj tăios pentru admiratori: „Nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nici amant”

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Ioana Ginghină a transmis un mesaj tranșant pentru bărbații care încearcă să o cucerească în mediul online. Vedeta s-a săturat de avansuri și de admiratorii insistenți, așa că a decis să transmită câteva idei celor care cred că au șanse la ea.

Ioana Ginghină îi pune la punct pe admiratori

Actrița le-a transmis celor care îi fac avansuri că nu vrea aventuri sau să își strice liniștea din familie.

Ioana Ginghină este căsătorită cu Cristi Pitulice din toamna anului 2023. Pentru că nu mulți știu acest lucru, ea a decis să le transmită bărbaților care o abordează că nu se afișează pe internet ca să dea semnale că e disponibilă.

Ea le-a transmis că fotografiile ei în costum de baie sunt doar pentru că îi place cum arată, nu o invitație la orice fel de relație.

Vedeta a transmis acest mesaj după ce un bărbat i-a scris și i-a cerut o ocazie să își arate calitățile.

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„Mi-a scris cineva… dă-mi o șansă, să vezi ce fel de bărbat sunt. Cred că trebuie să lămuresc un lucru. Eu nu postez poze în costum de baie ca să îmi găsesc iubit. Nu, nici amant. Nici nimic de rezervă. Sunt căsătorită, sunt foarte fericită și îmi place de mine. Mă simt bine în pielea mea”, a spus Ioana Ginghină.

Actrița a spus că nu are de gând să riște căsnicia proprie și respectul, liniștea și armonia din casă. Ea a vorbit despre perspectiva unei escapade amoroase și a respins-o rapid.

Ioana Ginghină a spus că nici nu ar avea timp pentru a planifica întâlniri pe ascuns.

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„Un amant mi s-ar părea o lipsă totală de respect față de partenerul meu. Nu mai zic, sincer, cine are timp de așa ceva. Eu abia îmi organizez viața mea, când să mai stau să organizez și viața altcuiva. Să stau să mă ascund, să șterg mesaje, să mint… Cine are nevoie de așa ceva”, a mai spus vedeta.

Mai mult, Ginghină spune că e prea bătrână ca să mai aibă amant și le-a transmis admiratorilor să își caute dragostea în altă parte.

„Sunt prea bătrână ca să mai am amant. Vă spun sincer, m-ar încurca teribil”, a mai spus actrița.

Probleme în căsnicie

Ioana Ginghină a vorbit în trecut despre faptul că soțul ei, Cristi Pitulice, a vorbit cu o altă femeie.

Ea a povestit cum partenerul ei vorbea cu o femeie, iar lucrurile se îndreptau spre o idilă.

”M-am trezit cu o doamnă – divorțată și cu doi copii – care i-a trimis niște poze deocheate soțului meu. La început s-a pozat îmbrăcată, ei cumva vorbeau despre afaceri, așa l-a abordat ea pe el. Încet, încet, a început să îi trimită poze în costum și poze intime. Acum e disperat. Și-a pus pe rețelele de socializare că este căsătorit cu mine, a postat un mesaj cu ”la mulți ani” înainte cu o lună de ziua mea și așa mai departe.

Evident că i-am reproșat că nu își asumă relația nici pe Instagram, nici pe Facebook. Nu m-am despărțit, încă. (…) Glumesc, dar e un sâmbure de adevăr. Încerc să fiu cât se poate de autentică, pentru ca doamnele să înțeleagă despre ce este vorba. Bărbații care nu își asumă relațiile pe Facebook, de obicei, lasă undeva o portiță. Eu țin cu femeile, am văzut-o pe femeia asta că e disperată, cu doi copii, dar nu găsea și ea unul neînsurat? Mă vede la televizor că sunt nebună. Te pui cu mine?!”, a spus Ioana Ginghină.

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