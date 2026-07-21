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Cine este Rafaela Pestrițu, românca care a creat ținutele Shakirei și ale dansatorilor ei pentru Campionatul Mondial 2026

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Rafaela Pestrițu, designer din Slatina, a creat 40 de costume pentru Shakira și dansatorii ei la FIFA World Cup 2026. Absolventă a prestigioasei Central Saint Martins, Rafaela cucerește lumea modei cu talentul său excepțional.

Cine este Rafaela Pestrițu

Rafaela Pestrițu, designerul român care redefinește moda internațională, a strălucit din nou pe scena mondială, semnând ținutele purtate de Shakira și dansatorii săi la FIFA World Cup 2026. Cu o poveste de viață impresionantă și o putere de muncă remarcabilă, Rafaela demonstrează că talentul și pasiunea nu au granițe.

Originară din Slatina, Rafaela Pestrițu, în vârstă de 31 de ani, a reușit să se facă remarcată într-un domeniu extrem de competitiv. Admiterea la prestigioasa Central Saint Martins din Londra, unde a fost prima româncă admisă, a fost începutul unui drum spectaculos.

„M-a ajutat foarte mult, pentru că se intră foarte greu, fiind doar 15 locuri. După finalizarea cursurilor, un mare atuu este că industria este cu ochii pe absolvenții acestei școli”, a declarat românca pentru Click.

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Deși studiile îi deschideau uși către o carieră internațională, costurile mari din Anglia au forțat-o să se întoarcă în România.

„M-am mutat în România și eram foarte debusolată. Îi spuneam mamei că pentru mine era sfârșitul lumii. Era foarte scump să continui în Anglia. Am decis să continui acasă, așa că am făcut un atelier în Slatina”, a povestit ea.

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Această decizie s-a dovedit inspirată, deoarece a început să primească solicitări din partea stiliștilor internaționali, lucrând pentru vedete precum Christina Aguilera, Charli XCX, Kylie Minogue și chiar artiști din Coreea.

„Pentru mine a fost un moment extrem de interesant și provocator, dar și o mulțumire pentru că poți face lucrurile și la tine în țară”, a mărturisit designerul.

Colaborarea cu Shakira

Unul dintre cele mai mari proiecte ale Rafaelei Pestrițu din acest an a fost realizarea a 40 de ținute pentru momentul muzical al Shakirei la FIFA World Cup 2026.

„Pentru Shakira am făcut ținute atât pentru ea, cât și pentru dansatori. Este complicat, pentru că ei selectează deja din foarte multe variante. Au bugete foarte mari și își iau foarte multă garderobă. Am avut noroc că s-au potrivit foarte bine ținutele create de noi”, a explicat ea.

Procesul de creare a fost unul intens, cu modificări constante și termene strânse.

„Am făcut foarte multe modificări. Încontinuu se schimbau lucruri, inclusiv culorile. Am cumpărat materialele de trei-patru ori și am reimprimat. Îi plac foarte mult imprimeurile mele, iar la World Cup fiecare artist avea asociată o culoare. Pentru Shakira era galbenul, așa că a trebuit să modific totul în funcție de această cerință”, a mai spus Rafaela Pestrițu.

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Rafaela Pestrițu, despre munca depusă pentru CM 2026

Pentru acest proiect, Rafaela Pestrițu și-a extins echipa și a lucrat într-un ritm extrem.

„Am lucrat o săptămână nonstop. Primeam directive și la ora 5 dimineața, ei fiind pe alt fus orar. A fost necesar să merg la Madrid să mă întâlnesc cu stilistul Shakirei ca să livrez cele trei genți cu haine pentru probe și ajustări”, a mărturisit ea.

Călătoria spre Madrid, cu escală în Atena, a fost o adevărată provocare.

„Eram nedormită de patru zile, iar singura mea teamă era să nu pierd gențile. Mai ațipeam puțin, apoi mă uitam iar la ele”, își amintește Rafaela Pestrițu.

Ajunsă în Spania, a discutat direct cu echipa de stiliști și cu Shakira, care s-a dovedit a fi extrem de perfecționistă și atentă la detalii.

Cu ce vedete a mai colaborat Rafaela Pestrițu

Colaborările cu vedete internaționale au fost mereu provocatoare pentru Rafaela.

„Pentru Christina Aguilera, de exemplu, am făcut patru ținute și am avut doar patru zile la dispoziție. Mă sunau și îmi spuneau că au nevoie de ele în Los Angeles, iar uneori transportul prin curier dura mai mult decât realizarea efectivă a costumelor”, a subliniat ea.

Creativitatea designerului a fost mereu pusă la încercare, Aguilera cerând ținute tematice, de la sirenă la gândac: „Îmi dau tot felul de teme creative care mă dinamizează, iar mie îmi plac enorm astfel de provocări”.

Astăzi, Rafaela Pestrițu este un exemplu de ambiție și determinare. Colaborările de succes cu Shakira, Rihanna, Christina Aguilera și alți artiști de renume mondial confirmă că talentul poate depăși orice barieră.

„După evenimentul de aseară pot, în sfârșit, să mă relaxez puțin și să iau o pauză”, a spus Rafaela Pestrițu după finala Campionatului Mondial 2026.

Sursă foto: Instagram

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