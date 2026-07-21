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Emilia Ghinescu și iubitul mai tânăr au împlinit un an de relație: „Mi-am dorit mereu o familie” 

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Emilia Ghinescu și Viorel Neagoe au împlinit un an de relație și au demonstrat tuturor că dragostea nu are vârstă. Cei doi sunt la fel de fericiți ca la început și urmează să plece într-o vacanță romantică în doi.

Emilia Ghinescu și iubitul, mai fericiți ca niciodată

Emilia Ghinescu și-a găsit fericirea în brațele iubitului ei mai tânăr. Artista a recunoscut că nu i-a fost teamă să își ofere o nouă șansă în dragoste și că este recunoscătoare pentru felul în care a evoluat relația lor. 

Emilia Ghinescu și Viorel NeagoeIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 14)

Ea și Viorel au preferat să ia lucrurile pas cu pas, să se cunoască mai bine înainte de a face planuri de viitor și au descoperit că se potrivesc și se înțeleg foarte bine.

Emilia Ghinescu și-a găsit liniștea și fericirea în brațele iubitul său mai tânăr, după un divorț și o relație de aproximativ 13 ani cu Sebastian Albăstroiu, tatăl mezinei sale. 

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Artista este acum mai bine ca niciodată și spune că omul nu este făcut să trăiască singur.

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„Nici nu am simțit când a trecut. Nici nouă nu ne vine să credem. Niciunul nu s-a gândit că o să fie ceva de lungă durată sau că o să rezistăm, ținând cont de diferența de vârstă dintre noi. Suntem generații diferite. Eu gândesc într-un fel, el gândește în alt fel, dar se apropie foarte mult de modul meu de a gândi și de a se raporta la anumite situații. Este un bărbat foarte asumat și asta îmi place la el.

Faptul că și-a dorit ca relația să fie una asumată, publică, m-a bucurat foarte mult și mi-a dat încredere. Și uite așa a trecut un an. Fiecare dintre noi s-a dezvoltat, am schimbat lucruri la noi pentru că era necesar și, pe măsură ce înaintăm în relație, este din ce în ce mai bine și mai confortabil”, a spus Emilia Ghinescu pentru Cancan.ro

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Ea a explicat că au fost multe momente grele pentru ea și iubitul ei mai tânăr, însă a spus că nu se lasă afectată de răutățile celor din jur.

„Nu citesc comentariile oamenilor. Nu îmi încarc sufletul și mintea. Ei aruncă cu ceea ce au în suflet, atât. Atât timp cât nu depind de nimeni financiar, nu stau în casa nimănui, nu știu de ce trebuie să mă explic sau de ce trebuie să cer voie cuiva ce să fac cu viața mea. Răutățile oamenilor să și le țină pentru ei. Dacă mă uit la profilurile lor, pentru că răutățile se întâmplă în online, face to face nu se întâmplă, nimeni nu mi-a zis nimic în față, îmi dau seama că sunt foarte nefericiți în viețile lor și nerealizați. Și cum aș putea eu să iau lecții de la cineva care nu a reușit nici pe sfert din ceea ce am reușit eu?”, a explicat artista.

Își dorește o familie 

Emilia Ghinescu a vorbit despre faptul că și-a dorit mereu o familie, iar în iubitul ei a găsit sprijinul și echilibrul pe care și-l dorea.

„Tot ce este frumos este greu. Nu sunt lucruri dobândite ușor. Tot ceea ce se obține greu devine valoros, iar datoria noastră este să încercăm și să-i dăm omului de lângă noi încrederea potrivită, în așa fel încât să poată să-și pună inima în palma ta și să gândească pozitiv. Dacă tu ai temerile tale și i le transmiți și lui, nu iese nimic bun.

Recunosc că sunt genul de om căruia îi plac relațiile lungi. Mi-am dorit mereu o familie, dar nu neapărat legal, pentru că nu actele ne țin legați. Eu caut sprijin. Îmi doresc să știe să-mi spună „te iubesc”, chiar dacă astăzi nu se mai spune asta. Se zice: „Dar de ce trebuie să-i spun că o iubesc? Știe.” Nu. Trebuie să-i spui mereu. Oamenii au nevoie să audă”, a mai spus cântăreața.

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