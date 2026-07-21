Dorian Popa și-a renovat complet casa din Domnești. Artistul a făcut un tur complet al impresionantei vile

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Dorian Popa și-a transformat vila din Domnești într-un adevărat sanctuar modern, cu tonuri de gri și finisaje elegante. Artistul și-a invitat fanii din mediul online la un tur complet al casei recent renovate.

Cum arată vila din Domnești a lui Dorian Popa

Dorian Popa și-a deschis porțile casei din Domnești pentru fanii săi, dezvăluind transformările spectaculoase realizate în urma unei renovări complete. Artistul a oferit un tur virtual al vilei, prezentând fiecare detaliu al locuinței sale modernizate, iar imaginile au stârnit o avalanșă de aprecieri și comentarii pe rețelele sociale.

Renovarea casei sale a marcat o schimbare majoră față de designul anterior. Dacă înainte decorul era dominat de nuanțe de alb, acum Dorian a ales tonuri de gri sofisticate, completate de finisaje moderne și accente elegante. Livingul și dormitorul au fost complet reamenajate, iar bucătăria de tip open-space se îmbină perfect cu restul casei.

„E un home tour în care veți vedea fiecare cămăruță a casei în care eu locuiesc. Și dacă tot a fost să fie cu o renovare la cinci ani de existență, ne-am luat timpul necesar și am filmat în cel mai mic detaliu toate camerele din casă. Începem cu livingul, care este partea principală a casei, partea în care petrec cel mai mult timp atunci când stau acasă, care include și bucătăria open-space. Baia de jos este o cameră, o încăpere pe care ați văzut-o de prea puține ori. E baia oaspeților”, a explicat Dorian Popa în videoclipul postat pe canalul său de YouTube.

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Artistul a ales detalii unice de design

Etajul casei ascunde adevărate comori personale, iar artistul nu s-a sfiit să le împărtășească publicului. Printre preferințele sale se numără scările, care impresionează prin designul lor deosebit, dar și biroul său personal, pe care l-a transformat într-un sanctuar al productivității și creativității.

„Am încercat să fac niște scări frumoase, ieșite din comun, speciale. Biroul este locul în care sunt extrem de mândru pentru că acolo, pe perete, vedem rezultatul miilor de ore de muncă. Apoi lounge-ul, un loc în care nu stau foarte mult, dar e un loc extrem de important pentru că are solarul”, a adăugat artistul.

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Turul casei nu putea să se încheie fără o privire asupra spațiului exterior. Terasa spațioasă și piscina cristalină sunt locuri ideale pentru relaxare și socializare, iar garajul adăpostește una dintre piesele de rezistență ale proprietății: un Lamborghini impresionant, evaluat la aproximativ 300.000 de euro.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată vila de lux a lui Dorian Popa

Sursă foto: Captură video

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