Cum arată vila din București a lui Nea Mărin. Liviu Vârciu a filmat fiecare cameră

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Nea Mărin locuiește într-o vilă spectaculoasă din București, în zona Sălăjan. Cu un design ce îmbină stilul modern cu elemente tradiționale, locuința impresionează prin eleganță și confort. Liviu Vârciu a intrat în casa celebrului coregraf și a filmat fiecare colțișor.
Nea Mărin, pe numele său adevărat Marin Barbu, și-a transformat locuința din București într-un adevărat colț de rai. Vila sa impunătoare din zona Sălăjan impresionează prin eleganță, rafinament și un design care îmbină elemente moderne cu accente ale stilului tradițional românesc.
Încă de la intrare, vila lui Nea Mărin cucerește privirile prin finisajele de calitate și mobilierul atent ales. Livingul, considerat inima casei, este decorat cu tonuri calde și accente aurii, care îi oferă un aer sofisticat și primitor. Luminozitatea încăperii creează un spațiu ideal pentru reuniuni de familie sau momente de relaxare, iar Liviu Vârciu a fost vizibil impresionat de această zonă centrală a locuinței.
Biroul coregrafului este un alt spațiu special al casei. Aici, Nea Mărin își găsește inspirația și liniștea necesară pentru a lucra.
Dormitoarele, la rândul lor, păstrează aceeași notă de eleganță, fiind mobilate modern, cu detalii atent alese, care reflectă personalitatea gazdei.
Piesa de rezistență a vilei este, fără îndoială, mansarda. Acest spațiu generos a fost transformat într-un loc de relaxare inedit, unde ferestrele amplasate în tavan permit pătrunderea abundenței de lumină naturală pe tot parcursul zilei. Priveliștea panoramică oferită de aceste ferestre adaugă un farmec aparte întregii case.
Conform estimărilor din piața imobiliară, o astfel de proprietate în zona Sălăjan poate ajunge la aproximativ 200.000 de euro. Cu toate acestea, pentru Nea Mărin, banii nu au reprezentat un impediment. După cum a declarat Liviu Vârciu, coregraful și-a dorit un spațiu care să reflecte personalitatea sa și să ofere confort maxim familiei.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată vila de lux a lui Nea Mărin