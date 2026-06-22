Cum arată vila din București a lui Nea Mărin. Liviu Vârciu a filmat fiecare cameră

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Nea Mărin locuiește într-o vilă spectaculoasă din București, în zona Sălăjan. Cu un design ce îmbină stilul modern cu elemente tradiționale, locuința impresionează prin eleganță și confort. Liviu Vârciu a intrat în casa celebrului coregraf și a filmat fiecare colțișor.

Cum arată vila lui Nea Mărin

Nea Mărin, pe numele său adevărat Marin Barbu, și-a transformat locuința din București într-un adevărat colț de rai. Vila sa impunătoare din zona Sălăjan impresionează prin eleganță, rafinament și un design care îmbină elemente moderne cu accente ale stilului tradițional românesc.

Coregraful nu a făcut niciun compromis când a venit vorba despre confortul său și al familiei, investind sume considerabile pentru a crea un spațiu pe măsura standardelor sale.

Plin de umor, Liviu Vârciu nu s-a putut abține să nu comenteze opulența casei.

„Ia uite ce casă mare are! Ia uite ce bani are nea Marin. A făcut frumos aici. Și-a făcut frumos în casă”, a exclamat acesta, în timp ce filma interiorul.

Citește și: Viorica Dăncilă dă cărțile pe față despre cea mai mare lovitură din timpul mandatului de premier. „Acest lucru m-a durut foarte mult!”

Citește și: Dan Negru, despre o posibilă colaborare cu Denise Rifai: „Nu am nicio discuție și nicio negociere cu fosta mea iubită, Antena”

Detalii luxoase și o atmosferă primitoare

Încă de la intrare, vila lui Nea Mărin cucerește privirile prin finisajele de calitate și mobilierul atent ales. Livingul, considerat inima casei, este decorat cu tonuri calde și accente aurii, care îi oferă un aer sofisticat și primitor. Luminozitatea încăperii creează un spațiu ideal pentru reuniuni de familie sau momente de relaxare, iar Liviu Vârciu a fost vizibil impresionat de această zonă centrală a locuinței.

Biroul coregrafului este un alt spațiu special al casei. Aici, Nea Mărin își găsește inspirația și liniștea necesară pentru a lucra.

Dormitoarele, la rândul lor, păstrează aceeași notă de eleganță, fiind mobilate modern, cu detalii atent alese, care reflectă personalitatea gazdei.

Citește și: Shakira, surprinsă în compania unui actor celebru. Cei doi au fost văzuți ieșind dintr-un hotel din Los Angeles

Citește și: Luis Gabriel și Haziran au anunțat că așteaptă al treilea copil, la botezul fetiței lor: „Ți-am păstrat un loc în familie. Bebe numărul 3”

Mansarda, o oază de lumină și liniște

Piesa de rezistență a vilei este, fără îndoială, mansarda. Acest spațiu generos a fost transformat într-un loc de relaxare inedit, unde ferestrele amplasate în tavan permit pătrunderea abundenței de lumină naturală pe tot parcursul zilei. Priveliștea panoramică oferită de aceste ferestre adaugă un farmec aparte întregii case.

Conform estimărilor din piața imobiliară, o astfel de proprietate în zona Sălăjan poate ajunge la aproximativ 200.000 de euro. Cu toate acestea, pentru Nea Mărin, banii nu au reprezentat un impediment. După cum a declarat Liviu Vârciu, coregraful și-a dorit un spațiu care să reflecte personalitatea sa și să ofere confort maxim familiei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată vila de lux a lui Nea Mărin

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News