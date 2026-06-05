MOVA aduce în România o gamă extinsă de electrocasnice inteligente pentru locuința modernă                                                                 

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MOVA, brand global de electrocasnice inteligente premium, anunță intrarea oficială pe piața din România, prin lansarea unui portofoliu extins de produse dedicate locuințelor moderne.

De la soluții avansate pentru curățenie automatizată până la electrocasnice de bucătărie, dispozitive pentru îngrijire personală și produse smart home, brandul își propune să aducă tehnologia mai aproape de nevoile cotidiene ale consumatorilor.

Concepute pentru a simplifica activitățile de zi cu zi, electrocasnicele MOVA integrează tehnologii bazate pe inteligență artificială și funcții inteligente care contribuie la automatizarea sarcinilor casnice. Astfel, utilizatorii pot beneficia de mai mult confort, eficiență și timp pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Lansarea din România face parte din strategia de extindere a companiei în Europa Centrală și de Est, o regiune în care interesul pentru tehnologiile dedicate locuinței inteligente este în continuă creștere. Prin această etapă, MOVA își consolidează prezența europeană și aduce pe piața locală produse dezvoltate pentru a răspunde cerințelor unui stil de viață modern.

„MOVA a fost construită pornind de la convingerea că tehnologia trebuie să contribuie la simplificarea activităților de zi cu zi și să răspundă unor nevoi reale ale utilizatorilor. Extinderea în Europa Centrală și de Est reprezintă un pas important în dezvoltarea noastră și ne dorim să construim relații pe termen lung, cu partenerii și consumatorii din regiune”, spune Ada Zou, Manager Regional pentru Europa Centrală și de Est, MOVA.

Printre produsele care marchează debutul brandului în România se numără MOVA V70 Ultra Complete, noul model flagship din categoria roboților aspiratori. Acesta integrează tehnologii dezvoltate pentru îmbunătățirea curățării în zonele greu accesibile, precum sistemele MaxiReachX™ Mop Extension de 17 cm și MaxiReachX™ Side Brush Extension de 12 cm, concepute pentru extinderea razei de acoperire în jurul marginilor și colțurilor.

Modelul beneficiază de o putere de aspirare de 42.000 Pa și este proiectat pentru a depăși obstacole de până la 9 cm, adaptându-se astfel diferitelor configurații ale locuințelor moderne și diverselor tipuri de suprafețe.

Din aceeași categorie face parte și MOVA S70 Ultra Roller, un robot aspirator care utilizează sistemul HydroForce™ Mopping. Acesta este conceput pentru spălarea continuă a podelelor cu apă curată și colectarea simultană a apei murdare, funcționând cu o presiune de 4.100 Pa pentru a menține o curățare constantă pe suprafețe extinse.

Portofoliul dedicat îngrijirii podelelor include și MOVA M50 Ultra, primul aspirator vertical wet & dry din lume, cu braț robotic pliabil și extensibil. Dispozitivul a fost creat pentru a oferi o flexibilitate sporită în utilizare și pentru a facilita accesul în zonele dificil de curățat din locuință.

Totodată, consumatorii români au la dispoziție și MOVA S7 Ultra, o soluție de aspirare fără fir, cu putere de 220AW, care include un sistem de colectare a prafului, fără contact, conceput pentru a reduce timpul și efortul necesare întreținerii curente a locuinței.

Oferta MOVA depășește însă segmentul dedicat curățeniei interioare. Brandul aduce pe piața locală și MOVA X10, un robot pentru curățarea piscinelor, proiectat pentru a acoperi eficient pereții, fundul piscinei, treptele și liniile de apă. De asemenea, în portofoliu se regăsește și MOVA N1, un robot pentru curățarea geamurilor, echipat cu sistem Dual-Wing Mist-Cleaning și funcții inteligente de siguranță.

Consumatorii vor putea descoperi și produse din alte categorii, precum electrocasnice de bucătărie, aparate de cafea, dispozitive pentru îngrijire personală, soluții inteligente pentru îngrijirea animalelor de companie, dar și echipamente pentru imprimare 3D.

Prin lansarea oficială în România, MOVA își continuă strategia de dezvoltare în Europa Centrală și de Est și își extinde prezența într-o piață aflată într-un proces accelerat de integrare a tehnologiilor pentru locuințele viitorului.

La nivel global, compania a depășit pragul de 4 milioane de membri înregistrați, deservește peste 1,4 milioane de familii, iar produsele sale sunt disponibile în peste 3.000 de magazine fizice din întreaga lume.

În România, produsele MOVA sunt disponibile în magazinele fizice eMAG, Altex și Black Tech Group, precum și online prin intermediul platformelor eMAG, Altex, evoMAG, Flanco, PC Garage, Media Galaxy și Dedeman.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să accesați https://ro.mova.tech/.

Foto: MOVA

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