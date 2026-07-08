  MENIU  
Home > Advertorial > Beach, Please!, cel mai mare festival din Europa, dă startul celei de a 5-a ediții și deschide porțile stațiunii NIBIRU

Beach, Please!, cel mai mare festival din Europa, dă startul celei de a 5-a ediții și deschide porțile stațiunii NIBIRU

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Beach, Please! dă startul ediției aniversare pe 8 iulie 2026, marcând 5 ani de la lansarea festivalului care a schimbat entertainmentului urban din România și din Europa. Ajuns la a cincea ediție, festivalul revine la Costinești, în deschiderea stațiunii NIBIRU, în perioada 8–12 iulie 2026. Cu un line-up format  din unele din cele mai mari nume din  muzica urbană la nivel internațional, precum Playboi Carti, Yeat, Future, Don Toliver, Tyla, Quavo, Nemzzz,  ediția aniversară din 2026 devine un moment de referință pentru public.

“Este cea mai mare ediție Beach, Please! de până acum, atât din punct de vedere al artiștilor, dar și al producției. Fiind găzduit în NIBIRU, o stațiune construită special pentru a găzdui evenimente de amploare, Beach, Please! nu seamănă cu niciun alt festival muzical din lume. Stațiunea NIBIRU își deschide porțile odată cu începerea  Beach, Please cel mai mare festival muzical din Europa, care acum este doar primul dintre marile festivaluri și evenimente ce vor fi găzduite aici, și rămâne deschisă zilnic, seară de seară, până la sfârșitul lunii august. Beach, Please! deschide Nibiru, iar NIBIRU rămâne deschis toată vara” – a declarat Selly în cadrul conferinței de presă.

NIBIRU este noua stațiune de pe litoralul românesc, fiind cel mai mare proiect de entertainment privat din zonă. O destinație de divertisment și relaxare unică în Europa, întinsă pe o suprafață de 210.000 metri pătrați, este preconizat ca stațiunea să înregistreze peste 2.000.000 de vizite, generând aproximativ 400 milioane de euro în economia județului Constanța. Construită ca un ecosistem de entertainment, cultură, sport, retail, food și artă, stațiunea oferă un program de peste 150 de evenimente și peste 200 de artiști români și internaționali, festivaluri tematice, spectacole zilnice gratuite și zone dedicate familiilor.

Astăzi, odată cu deschiderea stațiunii NIBIRU, festivalul înseamnă mult mai mult decât o serie de concerte: este un univers complet, un spațiu în care muzica, stilul de viață, energia comunității și producția la scară mare se întâlnesc într-o experiență care redefinește vara pentru sute de mii de tineri. În doar câțiva ani, Beach, Please! a depășit statutul de festival și a devenit un fenomen cultural al noii generații, un reper pentru muzica urbană și un motor de vizibilitate internațională pentru litoralul românesc. Anul acesta, pentru cea mai mare ediție a festivalului, Beach, Please! va prezenta 3 scene: scena principală Beach, Please!, scena The Essence și NIBIRU Arena.

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

Scena principală este construită la o scară rar întâlnită în România: include aproximativ 1100 mp de LED, peste 70.000 de piese de schelă, de patru ori mai mult decât în edițiile precedente și o structură impresionantă, echivalent cu greutatea a 500 de mașini, cantarind 2 tone.

Pe cele 3 scene din cadrul ediției din acest an, pe lângă artiștii internaționali, Beach, Please!  continuă să aducă în prim-plan și nume importante din România, păstrând mixul care a stat la baza succesului festivalului încă de la primele ediții. Line-up-ul local este parte esențială din ADN-ul Beach, Please! și completează o formulă care reunește, în același spațiu, superstaruri globale și artiști care definesc scena urbană românească. Unul dintre momentele speciale ale ediției din acest an va fi reuniunea lui Ian și Azteca, doi dintre cei mai influenți artiști ai scenei trap din România, a căror revenire împreună pe aceeași scenă a stârnit un interes uriaș în rândul publicului. Beach, Please! transformă acest moment într-o apariție care promite să aducă una dintre cele mai comentate reveniri ale verii în cultura urbană românească.

Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
Toate privirile pe ea! Mirabela Grădinaru a făcut senzație la Ankara cu o prezență absolut rafinată. Rochia cu mâneci dramatice a fost cea care a furat show-ul. Dar stai să vezi accesoriile-surpriză geniale cu care i-a uimit pe toți!
Recomandarea zilei

Și în acest an, organizatorii prezintă o politică de toleranță zero asupra substanțelor interzise și derulează campania antidrog, numită “Păstrează-ți amintirile curate”. Astfel în fiecare pauză pe ecranele scenelor vor rula spoturi cu mesaje dedicate, iar anul acesta, mai mulți artiști de pe scena noastră vor avea mesaje anti-consum.

Anul acesta, în cadrul festivalului vor fi 1000 de agenți de pază, 2 spitale mobile și un punct medical, 3 ambulanțe private care completează efectivele ISU, și cel mai complex sistem de monitorizare video de la orice eveniment din România, cu peste 150 de camere de supraveghere.

Pe durata Beach, Please! 2026, Jandarmeria Mobilă „Tomis” acționează zilnic, împreună cu celelalte structuri ale MAI, pentru asigurarea ordinii publice și a siguranței participanților, cu măsuri speciale de control pirotehnic și antiterorist la acces, câini de serviciu pentru depistarea substanțelor interzise și filtre dedicate în zona festivalului și pe traseele de acces; alături de Jandarmerie sunt prezente Poliția, ISU, Garda de Coastă și ANITP, iar accesul minorilor sub 14 ani este interzis, în timp ce participanții sunt sfătuiți să vină din timp, să evite bagajele voluminoase și să respecte indicațiile forțelor de ordine.

Pentru a evita timpul petrecut în trafic, organizatorii recomandă folosirea transportului în comun. 100 de autobuze și microbuze vor asigura transportul participanților de pe litoral în festival. Autovehiculele destinate evenimentului Beach Please vor avea afișate în parbriz logo-ul festivalului și vor opri în toate stațiunile.

Cele 13 stații sunt: Constanța ( Platforma metropolitană, autobuz: CT-Techirghiol/Mangalia), Agigea (Lis Cafe & Flower Lis, Strada Nicolae Titulescu 1), Eforie Nord (Bulevardul Republicii), Eforie Sud (Starda Gării), Tuzla (Strada Constanței NR. 108), Mangalia (Șoseaua Constanței), 23 August (Strada George Călinescu nr. 52), Saturn (Stație Dunărea – În apropiere complex Dunărea Saturn), Venus (str Iuliu Maniu – Hotel Calipso), Cap Aurora (Str. Gala Galaction Vila Casa Ynu) , Neptun 1 (În dreptul terasei Antik Efendi),  Neptun 2 ( Hotel Doina), Jupiter (Str. Gala Galaction Hotel Delta), Olimp 1 (Hotel Meduza Estival Olimp), Olimp 2 (Hotel Majestic, Strada Olimp)

Programul de transport:

  • Din Constanța: între 12:00 – 21:00, din oră în oră.
  • Din Mangalia: între 14:00 – 20:00, din oră în oră.
  • Noaptea, între 00:00 – 03:00: din oră în oră.
  • Între 03:00 – 06:00: autobuzele pleacă imediat ce sunt pline.

Organizatorii pun la dispoziția participanților și shuttle-uri directe din Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP) către zona festivalului. Transportul este disponibil la un tarif fix, cu plecări programate la următoarele ore: 00:30, 02:00, 04:00, 07:30, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 17:00, 19:00 și 22:00.

Accesul în festival se face exclusiv pe baza biletelor achiziționate prin canalele oficiale. Biletele sunt nominale și netransferabile, iar la intrare va fi necesară prezentarea unui act de identitate valid care să corespundă cu datele de pe bilet; pentru categoriile speciale de acces și pentru minori se aplică regulile oficiale ale festivalului.

Pre-sale-ul pentru Beach, Please! 2027 începe miercuri, 8 iulie, iar biletele pot fi achiziționate de pe site-ul oficial al festivalului, începând cu ora 08:00, acestea fiind in numar limitat.

Beach, Please! va pune și anul acesta la dispoziția participanților surse de apă gratuită la cișmele amplasate în perimetrul festivalului, o măsură esențială pentru un eveniment de vară de mari dimensiuni, desfășurat în aer liber și dedicat unui public numeros. În același timp, infrastructura festivalului este gândită astfel încât experiența să fie cât mai accesibilă și bine organizată pentru toți cei prezenți.

Programat între 8 și 12 iulie 2026, la NIBIRU, Costinești, Beach, Please! marchează cea de-a cincea ediție și deschide oficial cea mai nouă stațiune a litoralului românesc. Festivalul transformă această ediție aniversară într-un moment de referință pentru industria de entertainment din România, reunind un line-up de talie internațională, o producție la standarde globale și una dintre cele mai complexe infrastructuri dedicate publicului construite vreodată pentru un eveniment local. După cinci ani de creștere continuă, Beach, Please! celebrează muzica, cultura urbană și comunitatea prin cea mai ambițioasă ediție din istoria sa.

Foto: Beach, Please!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Bianca Drăgușanu, nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
Bianca Drăgușanu, nemulțumită de implicarea lui Victor Slav în creșterea fiicei lor: „El e influencer, e în vacanță, e plecat”
Fiica transgender a lui Naomi Watts, pe podiumul Paris Fashion Week. Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen
Fiica transgender a lui Naomi Watts, pe podiumul Paris Fashion Week. Kai Schreiber a defilat pentru Iris van Herpen
Proiecte speciale
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu
„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu
Ce face astăzi Simona Amânar. Campioana olimpică locuiește la Timișoara, are trei copii și inspiră o nouă generație
Ce face astăzi Simona Amânar. Campioana olimpică locuiește la Timișoara, are trei copii și inspiră o nouă generație
Gabriela Cristea și soțul ei, criticați de internauți după o imagine cu cele două fetițe în mediul online: „Bârfitoarelor” 
Gabriela Cristea și soțul ei, criticați de internauți după o imagine cu cele două fetițe în mediul online: „Bârfitoarelor” 
Bianca Drăgușanu, detalii rare despre relația cu Gabi Bădălău: „Femeia deține controlul”
Bianca Drăgușanu, detalii rare despre relația cu Gabi Bădălău: „Femeia deține controlul”
Cristian Boureanu, dezvăluiri despre relația complicată dintre el și fratele lui. Ce s-a întâmplat între cei doi: „L-am iertat foarte greu” 
Cristian Boureanu, dezvăluiri despre relația complicată dintre el și fratele lui. Ce s-a întâmplat între cei doi: „L-am iertat foarte greu” 
Observator News
A scos din pământ o comoară, veche de 2.000 de ani. După 3 ani, bărbatul din Constanţa nu s-a ales cu nimic
A scos din pământ o comoară, veche de 2.000 de ani. După 3 ani, bărbatul din Constanţa nu s-a ales cu nimic
Libertatea pentru Femei
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Breaking // E grav și Victor Cornea a răbufnit ca un leu! Din păcate da, s-a ajuns la asta, deși abia s-au căsătorit! Anunțul venit acum despre Victor Cornea și Andreea Bălan, viral în România
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Wow! Cel mai important ANUNȚ-FULGER de ultimă oră de la mama-eroină Laura Cosoi! Da, da, da, este adevărat, Laura tocmai a...
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Scandalul azilelor din Bihor. Asociația lui Viorel Pașca, amendată cu 1 milion de lei. Ce au descoperit inspectorii ITM
Scandalul azilelor din Bihor. Asociația lui Viorel Pașca, amendată cu 1 milion de lei. Ce au descoperit inspectorii ITM
Semnal de alarmă după 60 de ani: cifra tensiunii care poate crește riscul de infarct și AVC
Semnal de alarmă după 60 de ani: cifra tensiunii care poate crește riscul de infarct și AVC
Ce se întâmplă cu adevărat înainte de moarte. Mărturia unei asistente care a însoțit sute de pacienți în ultimele lor clipe
Ce se întâmplă cu adevărat înainte de moarte. Mărturia unei asistente care a însoțit sute de pacienți în ultimele lor clipe
Primul pas pe care trebuie să îl faci când ai colesterolul crescut. Ai putea evita medicamentele
Primul pas pe care trebuie să îl faci când ai colesterolul crescut. Ai putea evita medicamentele
TV Mania
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
CSID.ro
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Libertatea
Cum a reușit profesorul Mihail Iordache – Bossul din Câmpina – să scoată pe bandă rulantă elevi de nota 10 la Bacalaureat: „I-am ținut în cantonament până i-a luat somnul”
Cum a reușit profesorul Mihail Iordache – Bossul din Câmpina – să scoată pe bandă rulantă elevi de nota 10 la Bacalaureat: „I-am ținut în cantonament până i-a luat somnul”
Zeci de mii de apartamente rămân fără apă caldă în București, timp de trei săptămâni. Ce sectoare sunt afectate
Zeci de mii de apartamente rămân fără apă caldă în București, timp de trei săptămâni. Ce sectoare sunt afectate
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 37 de județe și București până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Ploi torențiale, grindină și vijelii în 37 de județe și București până la noapte. Harta zonelor vizate de avertizarea meteo ANM cod galben
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele alese de partenera lui Nicușor Dan
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la Summitul NATO de la Ankara. Ținutele alese de partenera lui Nicușor Dan
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton