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Tragedie în viața lui Alexandru Hora, fost finalist MasterChef România. Soția sa, Cristina, a încetat din viață la doar 39 de ani, lăsând un gol imens în sufletul familiei. Vestea a fost anunțată chiar de Alexandru printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale, unde și-a exprimat durerea și iubirea profundă pentru femeia care i-a fost alături.

Soția lui Alexandru Hora a murit

În 2013, Alexandru Hora a cucerit inimile telespectatorilor în cel de-al doilea sezon al MasterChef România, devenind unul dintre cele mai apreciate nume din competiție. Deși nu avea studii de specialitate în gastronomie, pasiunea sa pentru bucătărie și creativitatea au impresionat juriul format din Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. În final, bărbatul a obținut locul al doilea, demonstrând că ambiția și talentul pot depăși orice obstacol.

Acum, Alexandru se confruntă cu o durere greu de descris în cuvinte. Acesta și-a pierdut soția, Cristina, care s-a stins din viață la doar 39 de ani.

„Astăzi s-a frânt o parte din sufletul meu. Soția mea, Cristina, a plecat dintre noi mult prea devreme. Mi-ai dăruit iubire, putere, speranță și cele mai prețioase amintiri. Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită împreună, pentru zâmbetul tău, pentru bunătatea ta și pentru tot ce ai însemnat pentru mine și pentru familia noastră. Nu există cuvinte care să descrie durerea pe care o simt. A rămas un gol pe care nimeni și nimic nu îl va putea umple. Te voi iubi toată viața și te voi purta în inima mea până în ziua în care ne vom revedea. Dumnezeu să te primească în Împărăția Sa și să-ți dăruiască odihnă veșnică. Drum lin spre cer, iubirea mea. Nu te vom uita niciodată. Eu și Aris te vom iubi mereu și te vom purta în inimile noastre până ne vom revedea”, a scris Alexandru Hora pe Facebook.

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Fostul concurent de la MasterChef a avut o viață grea

În copilărie, Alexandru Hora a trecut prin momente dificile, fiind nevoit să se descurce singur de la doar 17 ani. Problemele tatălui său cu alcoolul l-au determinat să plece de acasă și să muncească în Spania pentru a-și construi un viitor.

La întoarcerea în România, acesta a găsit o nouă direcție în viață, lucrând în restaurantul familiei fostei sale soții. Acolo, a descoperit o dragoste profundă pentru gastronomie, care avea să devină mai târziu o pasiune definitorie.

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Participarea la MasterChef a fost rezultatul încurajărilor primite de la fiica sa, care i-a spus că talentul lui merită să fie recunoscut la nivel național. De-a lungul competiției, Alexandru Hora a demonstrat că experiența acumulată, alături de perseverență și determinare, pot compensa lipsa unei pregătiri academice.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Alexandru Hora și soția lui

Sursă foto: Facebook

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