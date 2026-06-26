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Ann Blyth, una dintre ultimele stele ale Epocii de Aur a Hollywood-ului, s-a stins din viață la 98 de ani. Nominalizată la Oscar pentru rolul memorabil din ”Mildred Pierce”, actrița a inspirat generații întregi.

Ann Blyth a murit la 98 de ani

Ann Blyth, actrița emblematică a Hollywood-ului de Aur și nominalizată la Oscar pentru rolul său memorabil din „Mildred Pierce”, s-a stins din viață la vârsta de 98 de ani.

Potrivit People, vestea decesului său a fost făcută publică de George Pennacchio de la KABC, care a raportat că Blyth a murit din cauze naturale pe 24 iunie.

Talentul său extraordinar a strălucit încă din copilărie. Născută în 1928, în Mount Kisco, New York, Ann Blyth a început să lucreze ca actriță de radio la doar 5 ani. La 9 ani, s-a alăturat Companiei de Operă pentru Copii din New York, iar la 13 ani și-a făcut debutul pe Broadway în piesa „Watch on the Rhine”, care i-a deschis drumul către Hollywood.

Actrița și-a câștigat faima prin rolul Vedei din „Mildred Pierce” (1945), un personaj complex și intrigant care i-a adus o nominalizare la Oscar la doar 16 ani. În film, a jucat alături de Joan Crawford, care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

„Ea pur și simplu i-a lăsat pe toți fără cuvinte”, a declarat istoricul de film noir Alan Rode pentru Los Angeles Times în 2013, referindu-se la performanța uluitoare a actriței. Filmul a fost inclus în 1996 în Registrul Național de Film al Bibliotecii Congresului din SUA.

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Accidentul care i-a pus cariera pe pauză

Deși cariera sa a fost întreruptă temporar de un accident de sanie care a necesitat peste un an de recuperare, Ann Blyth a revenit pe ecrane cu „Swell Guy” în 1946.

În următorul deceniu, a jucat în 26 de filme, printre care „Killer McCoy” (1947), „The Great Caruso” (1951) și „The Helen Morgan Story” (1957), ultimul său film.

Un rol memorabil rămâne cel din „Mr. Peabody and the Mermaid” (1948), unde a interpretat o sirenă mută.

„Am devenit destul de bună la înot”, a spus ea pentru Los Angeles Times în 1997, adăugând că filmul a fost un exercițiu excelent.

Pe lângă cariera cinematografică, Ann Blyth și-a dedicat energia teatrului și muzicii. A jucat în producții celebre precum „The King and I” și „The Sound of Music”, și a susținut concerte live până în anii 1990.

Pe micul ecran, a avut apariții memorabile în seriale precum „Murder, She Wrote” și „The Twilight Zone”.

Pentru contribuțiile sale artistice, a fost onorată în 1960 cu o stea pe Hollywood Walk of Fame.

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Ann Blyth a avut cinci copii

În 1953, Ann Blyth s-a căsătorit cu James McNulty, un medic pe care l-a cunoscut prin intermediul fratelui său, cântărețul Dennis Day.

Cuplul, profund religios, a avut cinci copii și a rămas împreună până la moartea lui McNulty în 2007.

Într-un interviu acordat revistei Life în 1958, Ann Blyth a spus: „Ca actriță, am crezut întotdeauna că adevărata provocare și responsabilitate începe după ce camerele se opresc. Rolul meu ca femeie în comunitate și acasă a fost întotdeauna mai important decât orice rol jucat pe scenă sau pe ecran”.

Sursă foto: Profimedia

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