Dezvăluiri despre moartea lui Hayden Panettiere. Ce au descoperit anchetatorii în casa actriței 

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Actrița Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani, iar noi informații despre ultimele sale momente au început să apară. Vedeta din „Nashville” și „Heroes” a fost găsită în locuința sa din Greenville, Carolina de Sud, după ce serviciile de urgență au fost chemate pentru o femeie aflată în stop cardiac. Potrivit unei înregistrări audio a apelului la 911, intervenția a fost asociată cu o posibilă supradoză.

Ce au găsit anchetatorii în casa actriței

La locul în care a fost găsită actrița, anchetatorii ar fi descoperit și Narcan, un medicament utilizat pentru reversarea rapidă a efectelor unei supradoze de opioide. Dispozitivul cu ajutorul căruia este administrat medicamentul a fost găsit pe o saltea, potrivit TMZ.

Totuși, nu se știe dacă Panettiere a primit o doză de Narcan sau dacă medicamentul a fost administrat unei alte persoane aflate în locuință.

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Potrivit informațiilor obținute de Page Six, paramedicii au intervenit duminică în urma unui apel care anunța o „femeie neidentificată” aflată în „stop cardiac”. În câteva minute, echipajele au început manevrele de resuscitare pentru ceea ce era descris drept o „supradoză”.

Echipajele de urgență au încercat să o resusciteze în complexul rezidențial, folosind proceduri avansate de suport cardiac și compresii toracice. Hayden Panettiere a fost declarată decedată la ora 14:32.

Actrița vorbise în trecut despre problemele sale legate de dependența de opioide și alcool. În iulie 2022, ea declara pentru People că dependența ajunsese, la un moment dat, atât de departe încât „nu putea trăi fără” aceste substanțe.

Panettiere povestea că a primit pentru prima dată „pastile pentru a se simți bine” înainte de aparițiile pe covorul roșu, când avea 15 ani.

„Erau pentru a mă face mai energică în timpul interviurilor”, își amintea ea. „Nu aveam idee că nu era un lucru potrivit sau ce ușă avea să deschidă pentru mine în ceea ce privește dependența.”

Consuma substanțe și alcool

Actrița recunoștea că a continuat să consume alcool în cantități mari și să ia ocazional opioide pe măsură ce cariera sa a avansat.

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„Salvarea mea a fost că nu îmi permiteam să fiu dezordonată atunci când eram pe platourile de filmare și lucram”, spunea ea. „Dar lucrurile au continuat să scape de sub control în afara platourilor. Iar pe măsură ce am îmbătrânit, drogurile și alcoolul au devenit ceva fără de care aproape că nu puteam trăi.”

Panettiere a vorbit deschis despre problemele sale legate de dependența de opioide și alcool și în memoriile sale, „This Is Me: A Reckoning”.

În ultimul său interviu, acordat în luna mai, actrița a spus că își dorește „să lase lumea un loc mai bun”.

„Puterea se află în vulnerabilitatea noastră”, a declarat ea în timpul unui eveniment organizat la Los Angeles pentru promovarea cărții sale.

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Panettiere a mai povestit că numeroase persoane din industria de divertisment și din afara acesteia i-au împărtășit propriile experiențe după ce ea a vorbit public despre problemele sale de sănătate mintală.

„Pentru că ai vorbit despre sănătatea ta mintală, mi-ai dat curajul să fiu sincer în legătură cu a mea și să cer ajutor. Mi-ai salvat viața”, i-ar fi spus una dintre aceste persoane.

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