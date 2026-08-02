Donna Mills și-a făcut cont pe o platformă pentru adulți la 85 de ani. De ce a luat actrița această decizie

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Donna Mills a decis să își facă cont pe Only Fans, celebra platformă pentru adulți, la vârsta de 85 de ani. Decizia actriței i-a luat pe toți prin surprindere, însă aceasta a explicat că va avea un conținut mai aparte.
Donna Mills, celebra actriță americană cunoscută pentru rolul său din „Knots Landing”, demonstrează că vârsta este doar un număr. La cei 85 de ani, Mills își extinde prezența online printr-o mișcare îndrăzneață: lansarea unui cont pe OnlyFans.
Într-o declarație pentru People, actrița a explicat că această platformă îi oferă o oportunitate unică de a interacționa cu fanii săi într-un mod mai intim și personal.
Ce va împărtăși actrița cu fanii pe platforma pentru adulți
Pe această platformă, Donna Mills intenționează să împărtășească momente din viața sa de zi cu zi, să dezvăluie imagini din culise și să poarte conversații mai profunde cu fanii săi loiali.
„Pentru mine este doar o altă modalitate de a petrece timp de calitate cu oamenii care mi-au făcut cariera posibilă, rămânând mereu autentică față de mine însămi”, a adăugat actrița.
Managerul său, Andy Bachman, CEO al Creators INC, a subliniat că această decizie nu este despre reinventarea Donnei, ci mai degrabă despre crearea unui spațiu care reflectă personalitatea sa autentică.
„Donna nu a evitat niciodată să încerce lucruri noi, a fost mereu cu un pas înainte. Când mi-a spus «YOLO, hai s-o facem», am știut că asta îi reflectă perfect spiritul. Ea vine pe OnlyFans în termenii săi proprii, creând un spațiu autentic”, a precizat acesta.
Cu doar câteva luni înainte, Donna Mills a devenit virală pe Instagram cu un videoclip în care răspunde unui comentariu negativ despre machiajul său.
Îmbrăcată într-o jachetă de piele neagră și cu un machiaj impecabil, actrița a spus cu umor: „Nu am primit memoul”, înainte ca videoclipul să treacă la o scenă în care este costumată ca o bunică stereotipică.
„Îmi place cum arăt. Acesta este stilul meu, iar stilul nu are dată de expirare”, a declarat ea, câștigând peste un milion de vizualizări.
Ulterior, Donna Mills a scris pe Instagram: „Dacă mi-ar fi spus cineva că la 85 de ani voi deveni virală pe social media, nu aș fi crezut… dar iată-ne aici”.
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