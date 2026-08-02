Angela Rusu, transformare spectaculoasă după ce a slăbit peste 30 kg. A trecut prin trei operații estetice majore deodată. „M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Angela Rusu a demonstrat încă o dată că este o femeie determinată și asumată, făcând un pas curajos pentru a-și recăpăta silueta și încrederea în sine. După ce a reușit performanța de a da jos peste 30 de kilograme în urma unei operații de micșorare a stomacului, îndrăgita interpretă de muzică populară a decis să rezolve definitiv efectele secundare ale slăbirii drastice.

Vedeta a călătorit singură în Turcia, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale complexe ce a comasat trei operații estetice majore.

O intervenție chirurgicală maraton

Procesul accelerat de slăbire a lăsat în urmă un surplus de piele inestetic, aspect care devenise extrem de apăsător din punct de vedere emoțional pentru artistă. Conștientă de complexele care se acumulau și de disconfortul creat, Angela Rusu a luat o hotărâre fermă și a ales o clinică din Turcia pentru a-și remodelat complet corpul.

Cântăreața a explicat detaliat ce proceduri a urmat și cum s-a desfășurat întreaga experiență medicală. „Am fost în Turcia și am avut o operație estetică mare: abdominoplastie 360, liposucție și lifting mamar într-o singură operație. S-a putut și am ales această metodă. Eu am postat, am vorbit despre ce s-a întâmplat acolo”, a declarat Angela Rusu la Știrile Antena Stars.

De la 100 la 63 de kilograme: „M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume”

Drumul până la silueta dorită nu a fost unul ușor, iar artista a vorbit deschis despre momentele dificile prin care a trecut înainte de a lua decizia de a se opera. Trecerea de la aproape 100 de kilograme la greutatea actuală a fost o luptă nu doar fizică, ci și psihologică.

Intervențiile estetice au ajutat-o să scape de complexele care o acaparaseră în ultima perioadă. „M-am simțit cea mai urâtă femeie din lume. Putea să zică oricine orice, nu ai cum. Acum am încredere în mine, mă văd eu cum arăt. Ne admirăm pe noi în primul rând”, a mărturisit cântăreața. Schimbarea fizică i-a adus o stare excelentă de spirit, ajungând în prezent la greutatea ideală de 63 de kilograme.

A înfruntat singură momentele grele din spital

Depășirea acestei încercări arată încă o dată tăria de caracter a interpretei, care are la activ și alte încercări medicale dureroase, printre care și o operație la rinichi ce a durat patru ore. Deși este căsătorită și se bucură de sprijinul familiei, Angela Rusu a ales să parcurgă singură această etapă dificilă în spitalul din străinătate.

Ea a demonstrat o tărie de spirit remarcabilă pe parcursul celor nouă zile de spitalizare și recuperare. „Sunt foarte bine, am mult mai multă încredere în mine. Mi-am dorit foarte mult să arăt în felul în care arăt, pentru că am ajuns la 63 de kilograme. Am avut aproape 100 când am hotărât să fac operația de gastric sleeve. Eu sunt o fire foarte puternică, nu sunt genul de persoană care să zac la pat. Eu am fost singură în Turcia, nu a venit Marius cu mine, nu a venit nimeni, am fost singură în rezervă, am stat 9 zile în spital”, a adăugat Angela Rusu.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News