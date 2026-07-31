Cine este Raluca Ogică, soția Adrian Ropotan. Fotbalistul a fost rănit în accidentul de la Câmpulung Muscel cu Dinamo 2

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Adrian Ropotan a ajuns pe mâinile medicilor în urma unui accident petrecut în localitatea Câmpulung Muscel. El a fost operat la nivelul brațului, însă starea lui este bună. Fotbalistul este căsătorit cu fiica lui Stelian Ogică, Raluca Ogică. Iată cine este femeia alături de care are un copil.

Cine este Raluca Ogică

Raluca Ogică este fiica lui Stelian Ogică și soția fostului fotbalist Adrian Ropotan, fost mijlocaș al echipei Dinamo București. În ultimii ani, ea a ales să stea departe de atenția publicului, deși este activă pe rețelele de socializare.

Raluca, în vârstă de 35 de ani, și Adrian Ropotan, în vârstă de 39 de ani, formează un cuplu de aproximativ 15 ani. Ea a fost cea care a stat lângă fostul fotbalist și au trecut împreună prin mai multe etape ale carierei sportivului, inclusiv perioade în care au locuit în țări diferite, în timpul transferurilor lui. Au reușit să mențină relația la distanță și în cele din urmă au întemeiat o familie.

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Cei doi au împreună un băiat, pe nume Ivan, care s-a născut în decembrie 2018. Cei doi sunt destul de discreți când vine vorba despre micuț, deși mai public din când în când fotografii de familie.

Adrian Ropotan a distribuit, în urmă cu ceva timp, pe rețelele sociale o fotografie alături de Raluca și de fiul lor, realizată la o mănăstire. Imaginea a atras o mulțime de comentarii pozitive din partea internauților, care i-au felicitat pe aceștia pentru familia frumoasă pe care o au.

În trecut, Raluca Ogică a declarat că relația cu Adrian Ropotan a evoluat în mod firesc, chiar și în perioadele în care au fost despărțiți de mii de kilometri. Ea a spus că încrederea și libertatea oferită reciproc au contribuit la stabilitatea cuplului.

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În ceea ce privește stilul de viață, Raluca a povestit că nu urmează diete stricte, ci încearcă să aibă o alimentație echilibrată pentru a se menține în formă.

„Un an sau doi ani eu locuiam în România, el locuia în Rusia. Nu, nu mi-a fost frică (n.r. dacă se ajungea la despărțire pentru că aveau o relație la distanță). Eram tineri amândoi, nu ne-am făcut un scop din asta când ne-am cunoscut (n.r. să devină o familie), că gata ne căsătorim.

Cumva, lucrurile au evoluat natural și de la sine. Am știut cum să gestionăm lucrurile. Ne-am oferit cumva puțină libertate, a venit din partea fiecăruia, și gelozia despre care vorbeam în doze destul de mici, nu devenea nimeni agasant. Nu era dusă la extrem”, spunea în urmă cu ceva vreme soția lui Adrian Ropotan, la Antena Stars.

Ce se întâmplă cu Adrian Ropotan

Adrian Ropotan se afla în microbuzul implicat în accidentul în care vehiculul a ieșit de pe șosea și s-a izbit de un copac. Din primele informații, antrenorul echipei secunde a lui Dinamo nu este în stare gravă.

Stelian Ogică, socrul lui Adrian Ropotan, a declarat că a aflat despre accident la scurt timp după producerea acestuia.

„El e la spital, îl operează, dar el este ok. Este la spital, nu e într-o stare foarte gravă, vă spun din ce am înțeles de la fiica mea. Raluca nu a știut nimic până la telefonul vostru. Nu ne anunțase nimeni. Cred că la braț, undeva, are nevoie de operație. A zis un coleg de-ai lui că e ok și că are un braț sau ambele brațe rupte”, a declarat socrul lui Adrian Ropotan, în exclusivitate pentru Fanatik.

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