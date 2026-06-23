Adina Halas, de urgență la spital. A fost implicată într-un accident casnic: „Stupid”

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Adina Halas a fost implicată într-un accident casnic pe care ea însăși îl numește „stupid”. Vedeta a fost nevoită să sune la 112 când a văzut că sângerarea nu se mai oprește. Ea s-a tăiat în ciobul de la o vază spartă, iar în urma sângerării abundente, a decis să sune la Ambulanță.

Adina Halas, la spital după un incident

Vedeta a dărâmat o vază, iar unul dintre cioburi i-a ajuns în gleznă. Cu toate că nu a durut-o, ea a decis să apeleze 112 când a văzut că sângerarea nu se mai oprește.

Mai mult, ea a fost văzută șchiopătând la un eveniment, așa că s-a văzut nevoită să lămurească întreaga situație, ca să nu apară speculații.

”Am avut un accident casnic stupid şi am vorbit despre asta pentru că am fost la un eveniment unde am apărut schiopătând şi bineînţeles că m-a întrebat multă lume ce s-a întâmplat şi am vrut să explic, să nu se speculeze cine ştie ce”, a declarat Adina Halas.

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Ea a povestit că vaza era dintr-o sticlă groasă și un ciob de la aceasta i-a sărit în gleznă.

”Din neatenţie am dat cu cotul peste o vază mare, mare care era şi jumătate cu apă, o vază mare de sticlă groasă, avusesem nişte flori în ea, le luasem de acolo şi s-a spart vaza… numai că un ciob a sărit la mine la gleznă, aşa că a trebuit de urgenţă să vedem ce se întâmplă acolo pentru că practic era o fântână arteziană, nu se oprea sângerarea, am apăsat presiune, am sunat la ambulanţă”, a spus vedeta.

Ce au spus medicii

Echipajul sosit acasă a încercat să oprească sângerarea, însă după ce a așezat piciorul jos, glezna a început să sângereze din nou, așa că echipajul SMURD a decis să o transporte la spital.

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”Cei de la SMURD au venit în câteva minute, iar în momentul în care m-au pansat şi au constatat că s-a oprit sângerarea, era totul bine, numai că atunci când am pus piciorul jos a început din nou să sângereze şi atunci am zis că cel mai bine ar fi să…ei au luat decizia să mă ducă la spital, să vedem, să nu fie cumva vreo venă principală afectată, să vedem dacă e vreun ciob acolo”, a mai declarat Adina Halas.

Vedeta trece prin emoții foarte mari, pentru că fiul ei dă examenul de Evaluare Națională și se pregătește pentru admiterea la liceu.

”Mi-a zis când a ieşit că în momentul în care a văzut subiectele şi-a luat timp cât le-a parcurs să respire aşa cum l-am învăţat şi s-au dus emoţiile şi s-au deschis fişierele practic, a început să-şi amintească tot.

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Am avut nişte emoţii, nu i-am transmis, nu i-am spus, l-am încurajat tot timpul pe Serghei, dar mărturisesc că în momentul în care am coborât din maşină şi am rămas singură am simţit că-mi dau lacrimile de emoţie”, a declarat Adina Halas, la Știrile Antena Stars.

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